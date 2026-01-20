홍명보호, 3월 유럽 원정 평가전 상대로 오스트리아 확정

방금 들어온 뉴스

홍명보호, 3월 유럽 원정 평가전 상대로 오스트리아 확정

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-01-20 19:07
수정 2026-01-20 19:07
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀의 3월 A매치 주간 평가전 상대 중 한 팀이 오스트리아로 확정됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀. 대한축구협회 제공
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀. 대한축구협회 제공


대한축구협회는 “한국 시간으로 오는 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아와 원정 평가전을 치른다”며 “한국 남자축구대표팀이 오스트리아와 맞붙는 것은 이번이 처음”이라고 20일 발표했다.

경기는 현지 시간으로는 3월 31일 오후 8시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 슈타디온에서 열린다.

독일 출신의 랄프 랑니크 감독이 지휘하는 오스트리아의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 24위로 한국(22위)보다 두 계단 낮다. 다만 이번 북중미 월드컵 유럽 예선 H조에서는 루마니아, 보스니아-헤르체고비나 등 강호들을 누르고 5개 팀 중 조 1위로 본선에 직행하며 돌풍을 예고했다. 오스트리아의 월드컵 본선 진출은 1998 프랑스 대회 이후 28년 만이다.

오스트리아의 주요 선수로는 레알 마드리드의 수비수 다비드 알라바를 비롯해 역대 대표팀 최다 득점 기록(130경기 47골)을 보유하고 있는 마르코 아르나우토비치(츠르베나 즈베즈다), 마르셀 자비처(도르트문트) 등이 있다.

이번 평가전은 한국 대표팀의 월드컵 조별리그 첫 경기 상대인 유럽 플레이오프 D그룹 승자를 대비한 유럽 원정으로 준비됐다.

한국은 북중미 월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 D그룹 승자(덴마크, 체코, 북마케도니아, 아일랜드 중 한 팀)와 A조에서 32강 진출을 놓고 겨룬다.

대표팀의 3월 유럽 원정 2연전 중 첫 경기 상대는 아직 확정되지 않았다.
박성국 기자
