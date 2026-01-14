‘오리지널’ FIFA 월드컵 트로피, 4년 만에 한국 온다

코카콜라가 16~17일 진행하는 월드컵 트로피 투어 행사 게시물. 한국코카콜라 제공 닫기 이미지 확대 보기 코카콜라가 16~17일 진행하는 월드컵 트로피 투어 행사 게시물. 한국코카콜라 제공

국제축구연맹(FIFA)의 월드컵 트로피가 4년 만에 한국을 찾는다. 오는 6월부터 캐나다·멕시코·미국이 공동 개최하는 2026 FIFA 월드컵 우승국에 실제로 수여하는 ‘오리지널’ 트로피다.FIFA 월드컵 공식 후원사인 코카콜라는 “FIFA 월드컵 트로피가 오는 16일 전세기를 타고 한국을 방문한다”고 14일 밝혔다. 16일 미디어 공개 행사에서 선보인 뒤 17일에는 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 트로피를 직접 볼 수 있는 소비자 체험 행사를 진행한다. 코카콜라는 2006년부터 FIFA 월드컵 트로피 투어 행사를 이어오고 있다. 지난 3일 사우디아라비아를 시작으로 한국을 포함해 150여 일간 전 세계 30개 FIFA 회원국, 75개 지역을 순회한다.트로피는 두 명의 선수가 지구를 높이 들고 있는 모습을 1974년 형상화했다. 무게는 6.175㎏으로, 18K 금으로 제작했다. 1974년 서독 대회부터 우승국에 수여하고 있다. FIFA 월드컵 우승 경험이 있는 선수와 국가수반 등이 제한적으로 만질 수 있다.트로피는 대회 우승국에 수여하지만, 공식 소유권은 FIFA에 있다. 우승국은 일정 기간만 트로피를 소유할 수 있으며, FIFA가 회수한 뒤에는 해당 대회 개최 연도, 개최국, 역대 우승국이 새겨진 ‘FIFA 월드컵 위너스 트로피’를 영구 소장한다.한국은 1986년부터 2026년까지 40년간 ‘11회 연속 본선 진출’ 대기록을 달성했다. 이번 2026 FIFA 월드컵 진출로 통산 12번째 월드컵 무대를 밟는다.