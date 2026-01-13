2살 어린 우즈베크에 지고도 레바논 덕에 8강 진출 당한 이민성호

이미지 확대 우즈베키스탄 수비에 공 빼앗기는 한국. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 우즈베키스탄 수비에 공 빼앗기는 한국. 대한축구협회 제공

이민성 감독이 이끄는 23세 이하 축구 대표팀이 무기력한 경기력으로 2살 어린 우즈베키스탄 대표팀에 완패하고도 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에 진출했다.한국은 13일 오후(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파드 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 아시안컵 C조 마지막 3차전에서 0-2로 졌다. 한국은 이날 패배로 1승1무1패(승점 4)를 기록했지만, 같은 시간 열린 C조 레바논이 이란을 꺾으면서 조 2위를 확정했다.지난 대회 준우승팀 우즈베크는 2028올림픽에 대비해 21세 이하 선수들로 팀을 구성하고도 2승1무(승점 7)를 기록, 조 1위로 8강에 올랐다.한국은 정재상과 김태원이 공격수로 나섰고 김도현과 강성진이 측면 공격을 이끌었다. 김동진과 김한서는 중원에 포진했고 수비는 배현서, 신민하, 이현용, 이건희가 맡았다. 골문은 홍성민이 지켰다.전반 전은 두 팀 모두 답답한 공방전 끝에 득점 없이 끝났지만, 후반 3분 우즈베크의 카리모프가 페널티 지역 오른쪽에서 대각선 슈팅으로 한국 골망을 갈랐다.한국은 즉각 반격에 나섰지만, 번번이 우즈베크 수비에 막혔고 후반 25분 사이드콘 카미도프의 땅볼 크로스를 받은 아미르베크 사이도프가 공을 곧바로 뒤로 내주자 사이두마르콘 사이드누룰라예프가 왼발 논스톱 슈팅을 날려 추가 득점했다.공 점유율에서는 한국이 66.7%로 앞섰으나 슈팅 수에서 우즈베크에 7대 8로 뒤졌고, 유효 슈팅에서는 1대 4로 크게 밀렸다.한국은 오는 18일 0시 30분 사우디 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠 시티 스타디움에서 D조 1위를 상대로 8강전을 치른다. 조별리그 최종전을 남겨둔 D조에서는 현재 중국이 1위, 호주가 2위를 달리고 있다.