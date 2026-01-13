“울산, 내 축구 인생 시작과 끝… 선수 신뢰 일관되게 쌓을 것”

K리그1 울산HD 김현석 감독

이미지 확대 프로축구 K리그1 울산HD 지휘봉을 잡은 김현석 신임 감독이 구단 엠블럼을 보이며 각오를 다지고 있다.

울산HD 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로축구 K리그1 울산HD 지휘봉을 잡은 김현석 신임 감독이 구단 엠블럼을 보이며 각오를 다지고 있다.

울산HD 제공

2026-01-13 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“울산은 제 축구 인생이 시작된 곳이자 종착지가 될 ‘집’과 같은 곳입니다. 저의 정체성 자체가 곧 울산입니다.”무너진 명가 재건이라는 특명을 받고 현역 시절 헌신했던 친정으로 돌아온 김현석(59) K리그1 울산HD 감독은 사면초가에 빠진 구단의 부름에도 ‘1초의 고민 없이’ 감독직을 수락했다고 강조했다. “언제든 돌아와야 할 곳이었다”는 울산 구단을 이끌고 아랍에미리트(UAE) 알아인에서 전지훈련을 지휘 중인 그를 12일 서면으로 만났다.2022년부터 2024년까지 3시즌 연속 K리그1 왕좌를 지켰던 울산은 지난 시즌 9위로 마감했다. 두 번의 감독 교체 과정에서 일부 고참급 선수들이 감독의 지시에 따르지 않았다는 ‘항명 파동’이 터져 나왔고, 신태용 전 감독 사퇴 과정에서는 선수를 폭행했다는 논란까지 벌어졌다. 성적 부진에 내부 잡음까지 커지면서 서포터즈까지 등을 돌렸다.울산은 위기를 타개할 해결사로 울산 ‘레전드’ 김현석 감독에게 지휘봉을 건넸고, 그는 지난달 24일 부임했다. 1990년 현대 호랑이 시절 입단해 2003년 은퇴까지, 일본 J리그 생활 1년을 제외하고 국내에선 울산에서만 뛴 ‘원클럽맨’이다. 김 감독은 “지난해의 사건들은 감독직 수락 여부를 결정하는 데 전혀 고려 대상이 아니었다”면서 “울산이 저를 필요로 한다는 부름에 응하는 것은 축구인으로서 당연한 도리”라고 힘줘 말했다.당장 팀 전술 변화에 앞서 선수단 장악이 필요하다는 외부 시각에 대해서는 “전혀 동의하지 않는다”고 선을 그었다. 김 감독은 “진심으로 선수들과 어우러지며 순리대로 팀을 운영하는 게 나의 철학”이라며 “시즌 중 심리적 압박이 따르는 순간이 오더라도 일관된 태도로 선수들을 대하며 자연스럽게 신뢰를 구축하겠다”고 다짐했다.새 시즌 목표는 리그 최종 3위 이상의 성적을 내며 팬들의 마음을 다시 돌려놓는 것이다. 김 감독은 “시즌 개막 시점에 맞춰 팬들이 다시금 울산이라는 팀에 자부심을 느끼고 상처를 회복할 수 있도록 내실 있는 경기력으로 보답하겠다”고 약속했다.