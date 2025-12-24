J리그 가와사키 떠난 GK 정성용, 3부 후쿠시마서 축구 여정 이어간다

이미지 확대 일본 프로축구에서 현역 생활을 이어가고 있는 골키퍼 정성룡. 한국프로축구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 프로축구에서 현역 생활을 이어가고 있는 골키퍼 정성룡. 한국프로축구연맹 제공

일본 프로축구 J1리그 가와사키 프론탈레와 10년 동행을 마친 국가대표 출신 골키퍼 정성룡(40)이 J3리그 후쿠시마 유나이티드에 새롭게 둥지를 틀고 축구 인생을 이어간다.후쿠시마 구단은 24일 홈페이지를 통해 정성룡 영입 소식을 전하며 “정성룡은 2016년부터 뛴 가와사키 프론탈레에서 J1리그 통산 273경기에 출전하며 리그 4회 우승을 비롯해 국내 주요 타이틀 획득에 크게 기여했다”며 “한국 대표팀으로서 월드컵과 올림픽에 각각 2회 출전하는 등 국제 경험이 풍부한 J리그 대표 골키퍼”라고 소개했다.K리그 포항 스틸러스, 성남 일화(현 성남FC), 수원 삼성에서 활약한 정성룡은 2016년부터 줄곧 가와사키에서만 뛰어오다 지난달 12일 계약이 만료되면서 팀을 떠났다. 정성룡은 은퇴 대신 현역 생활 연장에 도전했고, 불혹의 나이에 후쿠시마 유니폼을 입게 됐다.정성룡은 구단을 통해 “일본에서 다시 새로운 도전에 나설 수 있게 된 것과 후쿠시마의 일원으로 함께 싸울 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다”라며 “J2리그 승격의 꿈만을 바라보며 계속 달려 나가겠다”고 소감을 전했다.