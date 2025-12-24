J리그 가와사키 떠난 GK 정성용, 3부 후쿠시마서 축구 여정 이어간다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

J리그 가와사키 떠난 GK 정성용, 3부 후쿠시마서 축구 여정 이어간다

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-12-24 16:45
수정 2025-12-24 16:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
일본 프로축구 J1리그 가와사키 프론탈레와 10년 동행을 마친 국가대표 출신 골키퍼 정성룡(40)이 J3리그 후쿠시마 유나이티드에 새롭게 둥지를 틀고 축구 인생을 이어간다.

이미지 확대
일본 프로축구에서 현역 생활을 이어가고 있는 골키퍼 정성룡. 한국프로축구연맹 제공
일본 프로축구에서 현역 생활을 이어가고 있는 골키퍼 정성룡. 한국프로축구연맹 제공


후쿠시마 구단은 24일 홈페이지를 통해 정성룡 영입 소식을 전하며 “정성룡은 2016년부터 뛴 가와사키 프론탈레에서 J1리그 통산 273경기에 출전하며 리그 4회 우승을 비롯해 국내 주요 타이틀 획득에 크게 기여했다”며 “한국 대표팀으로서 월드컵과 올림픽에 각각 2회 출전하는 등 국제 경험이 풍부한 J리그 대표 골키퍼”라고 소개했다.

K리그 포항 스틸러스, 성남 일화(현 성남FC), 수원 삼성에서 활약한 정성룡은 2016년부터 줄곧 가와사키에서만 뛰어오다 지난달 12일 계약이 만료되면서 팀을 떠났다. 정성룡은 은퇴 대신 현역 생활 연장에 도전했고, 불혹의 나이에 후쿠시마 유니폼을 입게 됐다.

정성룡은 구단을 통해 “일본에서 다시 새로운 도전에 나설 수 있게 된 것과 후쿠시마의 일원으로 함께 싸울 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다”라며 “J2리그 승격의 꿈만을 바라보며 계속 달려 나가겠다”고 소감을 전했다.

박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정성룡이 후쿠시마 유나이티드에 합류한 시점은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로