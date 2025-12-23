대한축구협회, 내년 예산 660억 감액된 1387억…W코리아컵 신설

이미지 확대 축구종합센터 건설 현황 설명하는 정몽규 회장 정몽규 대한축구협회 회장이 12일 충남 천안 축구종합센터 건설현황 미디어 브리핑 행사에서 기자들에게 천안 대한민국축구종합센터 건설 현황을 설명하고 있다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 축구종합센터 건설 현황 설명하는 정몽규 회장 정몽규 대한축구협회 회장이 12일 충남 천안 축구종합센터 건설현황 미디어 브리핑 행사에서 기자들에게 천안 대한민국축구종합센터 건설 현황을 설명하고 있다. 대한축구협회 제공

대한축구협회의 내년도 예산이 1387억원으로 확정됐다.대한축구협회는 23일 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 올해 마지막 이사회를 열고 내년도 예산안과 사업계획을 심의했다. 내년 전체 예산은 올해 2049억원에서 약 662억원 줄었다.내년 예산 중 일반 예산은 1048억원이고, 339억원은 충남 천안에 건립 중인 코리아풋볼파크에 할당됐다.전체 예산 규모는 줄었지만, 올해 자체 수입은 1181억원을 기록하며 성장세를 보였다. 자체 수입은 파트너사 후원금, A매치 및 중계권 수익, 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC) 보조금 등으로 구성됐다. 이 가운데 FIFA 보조금과 후원사 수익이 늘어난 덕에 자체 수입은 지난해(828억원) 대비 43％ 늘었다.지출 항목엔 각급 대표팀 경쟁력 강화 예산 320억원, 국내 대회 운영비 103억원, 기술 발전 및 지도자·심판 육성비 138억원, 생활 축구 육성비 83억원 등이 포함됐다.이사회는 2026년 각급 리그 및 전국대회 일정도 확정했다. 협회는 내년부터 코리아컵의 일정과 상금제도 등을 개편하기로 했다.아시아축구연맹 챔피언스리그(ACL) 일정 등에 맞춰 1~4라운드(16강)를 7월과 8월에 걸쳐 개최하고, 8강부터 결승을 2027년 5월과 6월 사이에 진행한다.여자부에서는 WK리그 8팀 및 대학부 7팀 등 총 15개 팀이 참가하는 W코리아컵이 신설되며, 아마추어 전국 8:8 챔피언십 도입도 추진한다.