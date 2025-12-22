손흥민, 3년 연속 ‘KFA 올해의 골’…볼리비아전 환상 프리킥

이미지 확대 축구대표팀 손흥민(왼쪽)이 지난 11월 대전에서 열린 볼리비아와 평가전에서 프리킥 골을 넣고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 축구대표팀 손흥민(왼쪽)이 지난 11월 대전에서 열린 볼리비아와 평가전에서 프리킥 골을 넣고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해도 ‘대한축구협회(KFA) 올해의 골’ 주인공은 ‘캡틴’ 손흥민이었다.대한축구협회는 22일 팬들이 직접 참여한 ‘2025 KFA 올해의 골’과 ‘2025 KFA 올해의 경기’ 투표 결과를 발표했다.투표 결과 손흥민이 지난 11월 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와 평가전에서 뽑아낸 프리킥 득점이 57.4%의 지지를 얻어 올해를 가장 빛낸 골로 선정됐다.손흥민은 후반 12분 페널티아크 왼쪽 부근에서 얻은 프리킥 상황에서 오른발 슈팅으로 수비벽을 넘겨 골대 왼쪽 상단에 볼을 꽂아 넣으며 골망을 갈랐다.손흥민에 이어 이강인이 월드컵 3차 예선 쿠웨이트전에서 뽑아낸 득점이 24.2% 득표율로 2위에 올랐다.이로써 손흥민은 2023년 월드컵 2차 예선 싱가포르와의 홈경기에서 기록한 중거리 슈팅 득점과 2024년 아시안컵 8강 호주전에서 나온 연장전 프리킥 득점에 이어 3년 연속 팬들이 뽑은 ‘올해의 골’에 선정됐다.‘2025 KFA 올해의 경기’는 손흥민과 조규성이 나란히 득점하며 2-0 승리를 따낸 볼리비아 평가전이 42.7%의 득표율로 1위를 차지했다.지난 9월 원정으로 치른 미국전(2-0승)이 25.5%로 2위, 지난 6월 북중미 월드컵 본선 진출을 확정한 직후 치른 쿠웨이트전(4-0승)이 14.5%로 3위에 올랐다.축구협회 마케팅 플랫폼 ‘PlayKFA’를 통해 지난 8일부터 18일까지 진행된 투표에는 1450명이 참여했다.