영국 돌아간 린가드 "한국은 경기장 잔디가 얼어"…열악한 인프라 지적

방금 들어온 뉴스

영국 돌아간 린가드 “한국은 경기장 잔디가 얼어”…열악한 인프라 지적

박성국 기자
입력 2025-12-22 11:45
수정 2025-12-22 11:45
2년 간의 한국 프로축구 K리그1 생활을 마치고 고국 잉글랜드로 돌아간 전 FC 서울 주장 제시 린가드(33)가 한국 축구의 열악한 인프라를 지적하며 개선해야 할 과제로 꼽았다.

팬들에게 인사하는 린가드
팬들에게 인사하는 린가드 FC서울 제시 린가드가 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전 멜버른 시티(호주)와의 경기가 끝난 뒤 관중석을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스


린가드는 22일(한국시간) 영국 일간 가디언과 인터뷰에서 “한국에선 눈이 오거나 훈련장이 얼면 훈련을 할 수 없었다. 그냥 헬스장에서 운동을 하거나, 인조 잔디에서 뛰어야 했다. 시즌 마지막 몇 주 동안은 추위 때문에 그렇게 해야 했다”고 돌아봤다.

린가드는 이어 “작년에 (홈구장인) 서울월드컵경기장 왼쪽 전체가 얼음판 같았다. 결국 오른쪽에서만 경기를 풀어가야 했다”고 덧붙였다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 구단 맨체스터 유나이티드 소속으로 뛰며 잉글랜드 국가대표까지 지낸 린가드는 한국 고별전이었던 지난 10일 멜버른 시티(호주)와 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 홈 경기 직후에도 시설에 대한 아쉬움을 토로한 바 있다. 그는 “영국이나 유럽은 그라운드 아래 ‘히팅 시스템’이 있어서 눈이 오더라도 훈련과 경기를 치르는 데 큰 문제가 없다. 한국에는 그런 시스템이 없다”면서 “이번 경기를 준비하면서도 눈이 쌓여 두세 번 정도 훈련을 못 하기도 했다. 시간이 지나면서 좋아져야 할 부분”이라고 지적했다.

린가드는 차기 행선지에 대해서는 “유럽, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 가능성은 열려있다”며 복수의 구단과 접촉 중임을 시사했다.
박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
