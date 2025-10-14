홍명보호 살아날까…  수비형 미드필더 ‘반전 카드’

오늘 파라과이와 평가전

홍명보호가 남미의 다크호스 파라과이를 상대로 스리백의 완성도를 높여야 하는 숙제를 떠안았다. 박용우(알아인)가 부상 이탈한 가운데 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 박진섭(전북 현대), 원두재(코르파칸) 등 수비형 미드필더가 반전 카드로 부상해야 침체 분위기도 되살아날 전망이다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 2026 북중미 월드컵 대비 파라과이와의 평가전을 진행한다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위 한국은 월드컵 본선 진출팀인 파라과이(37위)를 맞아 전술 실험을 이어갈 예정이다. 지난 10일 같은 곳에서 브라질(6위)에 대패(0-5)했기 때문에 승리와 함께 자신감을 회복하는 것도 중요한 상황이다.최우선 과제는 스리백 보완이다. 대표팀은 브라질전에서 김민재(바이에른 뮌헨), 김주성(히로시마), 조유민(샤르자) 등 중앙수비와 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티) 등 3선 간격을 조정하지 못해 전반에 두 골을 내줬다. 선제 실점 장면을 보면 수비에 7명이 쏠렸으나 중원 견제가 헐거웠다.홍 감독은 13일 고양종합운동장에서 열린 공식 기자회견에서 “파라과이전은 월드컵 본선 조별리그 1, 2차전에서 나쁜 결과가 나왔을 때 회복할 수 있는지 점검할 기회다. 브라질을 상대로 공수 전환이 늦었던 부분을 보완할 예정”이라며 “(스리백의) 문제점을 찾기 위해 평가전을 치르고 있다. 경험하고 배운 점을 토대로 더 잘할 수 있는 방법을 찾을 것”이라고 강조했다.이에 수비력을 지닌 미드필더가 시험 무대에 오를 가능성이 생겼다. 카스트로프는 홍 감독이 ‘파이터 성향’이라고 소개했을 만큼 적극적인 압박과 많은 활동량이 장점이다. 그는 브라질전 후반 시작과 함께 황인범 대신 투입돼 45분을 소화했다. 박진섭은 중앙수비를 맡을 정도의 안정감을 갖췄고, 원두재는 K리그1 울산 HD에서 홍 감독과 호흡을 맞춘 바 있어 전술 이해도가 높다.한준희 쿠팡플레이 해설위원은 서울신문과의 통화에서 “브라질을 상대로 미드필더가 수비진을 보호하지 못해 실점이 많아졌다. 박진섭을 중원 기용하는 방안도 고려해야 한다”면서 “파라과이전에서 공격적으로 승리를 챙긴다면 분위기를 바꿀 수 있을 것”이라고 강조했다.박찬하 TV조선 해설위원은 “포메이션을 조정하기에 앞서 전술에 대한 근본적 고민이 필요하다”며 “지금처럼 수비적으로 나설 거라면 측면에 빠른 자원을 배치해 3명 이상 역습해야 한다”고 말했다.