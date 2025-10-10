축구협회, 브라질전서 주관방송시스템 운영…직접 중계 제작

방금 들어온 뉴스

강국진 기자
입력 2025-10-10 15:50
수정 2025-10-10 15:50
대한축구협회가 10일 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질과의 친선경기부터 국제축구연맹(FIFA) 월드컵, 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽에서 활용되는 주관방송시스템(HBS·Host Broadcast System) 모델을 도입해 중계방송을 직접 제작한다.

축구협회는 브라질전 중계를 위해 카메라 30여대와 축구 전문 제작진을 투입해 경기 현장을 다각도로 담아내고 시청자에게 생생한 현장 영상을 전달한다는 계획이다.

경기장 상공을 자유롭게 이동하며 역동적인 영상을 구현하는 ‘스파이더캠’을 비롯해 국제 스포츠 이벤트에서 활용되는 다양한 특수 장비들도 활용한다. 이를 통해 기존 중계에서는 보기 어려웠던 다양한 시점과 역동적인 장면을 제공할 수 있을 것이라고 협회는 밝혔다.

협회는 “이번 시도는 A매치에서 협회가 국제대회 수준의 중계 시스템을 직접 운영하는 첫 번째 사례로, 중계 품질과 통일성을 강화하고 팬들에게 한 단계 높은 수준의 시청 경험을 제공하기 위한 조치”라고 설명했다.

브라질과의 하나은행 초청 국가대표팀 친선경기는 TV조선과 쿠팡플레이, tvN에서 시청할 수 있다.

대한민국 축구 국가대표팀 손흥민(왼쪽)과 홍명보 감독이 9일 서울월드컵경기장에서 열린 공식 기자회견에 참석해 있다. 2025.10.9. 연합뉴스
대한민국 축구 국가대표팀 손흥민(왼쪽)과 홍명보 감독이 9일 서울월드컵경기장에서 열린 공식 기자회견에 참석해 있다. 2025.10.9. 연합뉴스
