강등 위기에 ‘강수’… 울산, 신태용과 두 달 만에 결별

방금 들어온 뉴스

강등 위기에 ‘강수’… 울산, 신태용과 두 달 만에 결별

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-10-09 23:58
수정 2025-10-09 23:58
김광국 대표이사도 동반 퇴진
노상래 감독 대행 체제로 진행

이미지 확대
신태용 감독. 연합뉴스
신태용 감독.
연합뉴스


강등까지 걱정해야 할 정도로 위기에 몰려 있는 프로축구 K리그1 울산HD가 결국 신태용 감독과 결별했다. 소방수로 긴급 투입됐지만 불을 제대로 끄지 못하면서 두 달 만에 자리에서 물러나게 됐다.

울산은 9일 “성적 부진에 대한 책임으로 신태용 감독과의 계약 해지를 결정했다”고 발표했다. A매치 휴식기 이후 오는 18일 광주FC와 만나는 33라운드 안방경기는 노상래 유소년 디렉터가 감독 대행으로 울산을 이끈다. 울산은 김광국 대표이사도 책임을 지고 동반 퇴진했다고 덧붙였다.

2022년부터 3년 연속 K리그1에서 우승하며 전성기를 달렸던 울산은 올 시즌 들어 감독만 두 차례 교체할 정도로 상황이 좋지 않다. 울산은 올 시즌 들어 리그 11경기 동안 승리하지 못하며 순위가 7위까지 떨어지자 김판곤 감독을 지난 8월 경질하고 신 감독을 선임했다.

신 감독은 데뷔전에서 제주SK를 1-0으로 이기며 기분 좋게 출발했지만 곧바로 7경기 연속 무승으로 더 큰 위기에 빠지고 말았다. 특히 지난 5일 김천 상무에게 0-3을 대패하며 상·하위 스플릿으로 나눠 경쟁하는 파이널 라운드(34~38라운드)에서 파이널B(7~12) 추락이 확정된 게 결정타였다. 울산이 파이널B로 추락한 건 2015년(최종 7위) 이후 10년 만이다.

울산은 제주전 승리 이후 7경기 동안 3무4패로 승리하지 못하며 강등권인 10위(승점 37)까지 추락해 있다. K리그1은 12위는 자동 강등되고, 10위와 11위는 승강 플레이오프를 치러야 한다.
강국진 기자
2025-10-10 26면
