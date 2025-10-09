무고사 빛바랜 선제골… 인천, 수원과 1-1로 비겨

K리그2 1·2위 ‘10점 차’ 유지

올 시즌 프로축구 K리그2 선두를 달리는 인천 유나이티드가 2위 수원 삼성과 맞대결에서 비기며 우승을 향해 한 걸음 더 다가섰다. 사실상 K리그2 우승 경쟁의 마지막 고비에서 승점 1점씩 나눠가지며 수원의 추격을 허용하지 않았다.인천은 8일 인천축구전용경기장에서 열린 2025 K리그2 33라운드에서 수원과 1-1로 비겼다. 1위 인천은 21승7무5패를 기록하며 70점을 쌓아 2위 수원(17승9무7패)과 승점 차이를 10점으로 유지했다. 인천이 앞으로 남은 리그 6경기에서 9점을 보태면 K리그2 우승과 K리그1 자동 승격을 이룰 수 있다.치열한 공방을 벌였지만 득점 없이 전반을 마친 뒤 인천은 후반 13분 교체 투입된 무고사가 7분 만에 전방압박으로 뺏은 공을 받은 뒤 상대 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 슈팅으로 선제골을 기록하며 앞서갔다. 수원은 패색이 짙어지던 후반 40분 일류첸코의 헤더가 수비 맞고 흘러나오자 이민혁이 기회를 놓치지 않고 강력한 왼발 슈팅을 날려 동점을 만들었다. 이날 무승부로 인천은 올 시즌 수원과 맞대결에서 2승1무로 무패 기록을 썼다. 인천은 첫 맞대결에선 2-0, 두 번째 맞대결에서는 2-1로 이겼다.