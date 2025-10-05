한국, FIFA U-20 월드컵 축구 16강 확정…4회 연속 성공

방금 들어온 뉴스

정철욱 기자
입력 2025-10-05 11:08
수정 2025-10-05 11:08
이미지 확대
한국 U-20 축구대표팀 선수들
한국 U-20 축구대표팀 선수들 [AFP=연합뉴스]


한국 20세 이하(U-20) 축구 대표팀이 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 4회 연속 16강 진출에 성공했다.

5일(한국시간) 칠레 산티아고 파라다노스의 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스에서 열린 C조 조별리그 최종전에서 스페인이 브라질에 1-0으로 이겼다.

이로써 스페인은 1승 1무 1패(승점 4점)로 C조 3위를 차지했다. B조 3위인 한국과 승점이 같지만 골득실에서 한국이 0으로 스페인의 -1보다 앞섰다. D조에서는 호주가 쿠바를 3-1로 이기고 승점 3점으로 조 3위를 기록했다.

이번 대회는 24개 팀이 출전해 4개 팀 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고 각 조 1·2위(12개 팀), 각 조 3위 가운데 상위 4개 팀이 16강에 진출한다.

우리나라는 각 조 3위 팀 중에서 C조 스페인(승점 4점), D조 호주(승점 3점), A조 이집트(승점 3점)를 제쳤다.

아직 E, F조 최종전이 남아있지만 우리나라는 각 조 3위 팀 가운데 최소 3위를 확보해 16강 진출권을 따냈다. 이로써 2017년(16강), 2019년(준우승), 2023년(4위)에 이어 4개 대회 연속으로 16강 진출에 성공했다.

16강에서는 C조 1위를 차지한 모로코 또는 D조 1위(아르헨티나 또는 이탈리아) 가운데 한 팀을 상대하게 된다.

A, B, C, D조 3위가 16강에 진출하면 한국은 오는 9일 오전 4시 30분 산티아고에서 아르헨티나 또는 이탈리아를 만나고, 그 외 경우에는 10일 오전 8시 랑카과에서 모로코와 8강 진출을 다툰다.

이창원 감독과 코칭 스태프들은 16강 상대로 유력한 모로코의 전력을 분석하기 위해 이날 모로코-멕시코 간 C조 조별리그 최종전을 현장에서 관전했다.

이창원 감독은 “16강에서는 더 강한 팀들을 만나게 되겠지만 토너먼트에서는 무슨 일이든 일어날 수 있다. 더 잘 준비해서 강하게 부딪혀 보겠다”고 말했다.
정철욱 기자
