아직 8점…K리그2 우승경쟁 끝나지 않았다

수원 삼성, 4일 부천FC와 승점 6점짜리 32라운드

금방 끝날 듯했던 프로축구 K리그2 우승 경쟁이 계속 이어지고 있다. 인천 유나이티드가 꾸준히 1위(승점 66점)를 유지하고는 있지만 2위 수원 삼성(58점)과 차이가 8점에 불과하다. 인천에겐 긴장감을, 수원에겐 동기부여가 되기엔 충분한 차이다. 두 팀 모두 시즌 막판으로 갈수록 집중력이 흔들리는 것도 변수다.지난 31라운드 직전까지만 해도 인천과 수원의 차이는 10점이었다. 하지만 31라운드에서 인천이 서울이랜드와 득점 없이 비겼고 수원은 충남아산을 3-1로 이기며 3점을 따냈다. 1-1로 끝날 듯했던 경기를 막판에 두 골이나 몰아넣으며 승리를 챙긴 게 컸다. 승점 차이가 두자리에서 한자리가 됐다.수원은 4일 오후 2시 3위 부천FC(49점)를 수원월드컵경기장으로 불러들여 32라운드를 치른다. 수원과 부천 역시 현재 승점 차이가 한자리인 9점에 불과하다.수원과 부천 경기는 2025시즌 하반기 승격을 향한 흐름에 중요한 변수가 될 전망이다. 수원이 승리한다면 인천-화성FC 경기 결과에 따라 선두와 승점 차를 5점으로 줄일 수도 있다. 반대로 부천이 승리한다면 수원은 선두 추격은 둘째치고 3위와 6점으로 쫓기게 된다. 플레이오프 경쟁이 더욱 치열해질 수밖에 없다.현재 K리그2는 3위 부천부터 4위 전남 드래곤즈(49점), 5위 부산 아이파크(49점), 6위 성남FC(48점), 7위 김포FC(47점), 8위 서울이랜드(45점)까지 승점 4점 사이에 6개 팀이 몰려 치열한 플레이오프 경쟁을 벌이고 있다.K리그2는 1위는 다음 시즌 K리그1로 직행한다. 2위는 K리그1 11위와 승강 플레이오프를 치른다. 3~5위는 준플레이오프를 거쳐 K리그1 10위와 승강 플레이오프를 치른다. 지난 시즌에는 FC안양이 K리그2 우승을 차지하며 자동 승격했고, 2위 충남아산은 K리그1 11위 대구FC와 승강 플레이오프 끝에 패했다. 준플레이오프 승자인 서울이랜드는 K리그1 10위 전북 현대와 승강 플레이오프에서 패했다.수원에게 다행인 건 부천의 에이스 바사니가 누적 경고로 인해 나오지 못한다는 것이다. 부천은 티아깅요와 박창준 등의 측면 공격 가담과 몬타뇨의 한 방에 기대를 걸고 있다.