황인범·황희찬, 홍명보호 복귀

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

황인범·황희찬, 홍명보호 복귀

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-09-30 01:03
수정 2025-09-30 01:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

새달 브라질·파라과이 평가전
카스트로프 발탁… 박용우 제외

홍명보호가 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 비롯한 최정예로 10월 브라질, 파라과이와 맞붙는다. 부상을 떨친 황인범(페예노르트)과 부진에서 벗어난 황희찬(울버햄프턴)도 복귀했고 최근 독일 분데스리가 데뷔골을 넣은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 다시 발탁됐다.

홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독은 29일 서울 종로구 축구회관에서 기자회견을 열고 브라질·파라과이 2연전에 나설 26명 명단을 발표했다. 대표팀은 오는 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과, 14일 오후 8시 같은 곳에서 파라과이와 각각 평가전을 치른다. 대표팀은 10월 6일 소집돼 본격적인 담금질에 나선다.

잦은 부상과 출전 시간 감소로 지난 9월 미국 원정 2연전에 포함되지 못했던 황희찬이 돌아온 것 역시 큰 보탬이 될 전망이다. 홍 감독은 “(황희찬이) 지금은 충분히 좋은 활약을 하고 있고 경기도 뛰고 있기 때문에 뽑았다”고 말했다.

수비형 미드필더 박용우(알아인)는 큰 부상을 당해 호출되지 못했다.

강국진 기자
2025-09-30 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로