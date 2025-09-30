황인범·황희찬, 홍명보호 복귀

새달 브라질·파라과이 평가전

카스트로프 발탁… 박용우 제외

2025-09-30 29면

홍명보호가 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 비롯한 최정예로 10월 브라질, 파라과이와 맞붙는다. 부상을 떨친 황인범(페예노르트)과 부진에서 벗어난 황희찬(울버햄프턴)도 복귀했고 최근 독일 분데스리가 데뷔골을 넣은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 다시 발탁됐다.홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독은 29일 서울 종로구 축구회관에서 기자회견을 열고 브라질·파라과이 2연전에 나설 26명 명단을 발표했다. 대표팀은 오는 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과, 14일 오후 8시 같은 곳에서 파라과이와 각각 평가전을 치른다. 대표팀은 10월 6일 소집돼 본격적인 담금질에 나선다.잦은 부상과 출전 시간 감소로 지난 9월 미국 원정 2연전에 포함되지 못했던 황희찬이 돌아온 것 역시 큰 보탬이 될 전망이다. 홍 감독은 “(황희찬이) 지금은 충분히 좋은 활약을 하고 있고 경기도 뛰고 있기 때문에 뽑았다”고 말했다.수비형 미드필더 박용우(알아인)는 큰 부상을 당해 호출되지 못했다.