아깝다 VAR…한국 U-20 월드컵 1차전서 우크라에 1-2로 패배

이창원 감독이 이끄는 대한민국 20세 이하(U-20) 축구대표팀이 아쉬운 첫 패배를 당했다.이청원호는 28일(한국시간) 칠레 발파라이소 에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 조별리그 1차전에서 우크라이나에게 1-2로 패했다. 2019년 대회 결승전에서 우크라이나에게 패하고 나서 설욕을 노렸던 한국대표팀은 동점골이 비디오판독 끝에 오프사이드로 결정나며 승점 달성에 실패했다. 대표팀은 10월 1일 오전 8시 파라과이를 상대로 조별리그 2차전을 치른다.대표팀은 우크라이나의 강한 공세에 밀려 초반에 연속골을 실점하며 어렵게 경기를 풀어가야 했다. 전반 13분 헨나디 신추크가 잡은 뒤 왼발 슈팅으로 선제골을 넣은 우크라이나는 전반 16분 올렉산드르 피슈추르가 머리로 추가골을 넣었다. 3분 동안 두 골을 실점한 대표팀은 전반 28분에 첫 슈팅을 했을 만큼 밀리는 양상이었다.한국은 전반 44분 완벽한 골 기회를 놓쳤다. 오른쪽 측면을 돌파한 최병욱이 찔러준 볼을 김태원이 최종 수비라인을 뚫고 골 지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅을 시도했고, 볼이 골키퍼를 지나 골라인을 넘으려는 순간 우크라이나 수비수 올렉시 구시예프가 걷어냈다.후반 7분에는 만회골을 넣었지만 비디오 판독을 통해 오프사이드가 선언돼 아쉬움을 남겼다. 후반 34분 정마호의 왼쪽 코너킥을 김명준이 머리로 연결하며 추격골을 넣은 대표팀은 끝까지 추가골을 노렸지만 끝내 경기를 뒤집지는 못했다.