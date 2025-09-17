수원FC 싸박, K리그1 8월 최고 활약 선수로 뽑혀

이미지 확대 싸박(수원FC). 한국프로축구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 싸박(수원FC). 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 수원FC 최전방에서 활약하는 싸박(28·콜롬비아)이 8월 최고 활약을 펼친 선수로 뽑혔다.한국프로축구연맹은 8월 ‘EA 스포츠 이달의 선수상’ 수상자로 싸박을 선정했다고 17일 밝혔다. 싸박이 월간 선수상을 받은 건 이번이 처음이다. 8월 월간 선수상은 K리그1 25~28라운드를 기준으로 했다. 싸박은 25라운드 대전하나시티즌전과 26라운드 울산 HD전에서 연속골을 기록했다. 싸박은 올 시즌 K리그1 25경기에서 13골 2도움을 기록, 전진우(전북 현대·14골)에 이어 득점 2위를 달리고 있다.월간 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 수훈선수(MOM), 베스트일레븐, 최우수선수(MVP)에 뽑힌 선수 중 프로연맹 기술위원회 투표(60％)로 후보를 선정한 뒤 팬투표(25％)와 EA스포츠 FC 온라인 사용자 투표(15％)를 추가해 결정한다.싸박을 비롯해 마테우스(FC안양), 이동경(김천 상무), 조르지(포항 스틸러스)가 이름을 올렸다.8월에 나온 모든 득점 가운데 가장 인상적인 골을 터뜨린 선수로는 이영재(전북)가 선정됐다. 이영재는 지난달 30일 열렸던 28라운드 울산HD 원정경기에서 후반 8분 왼쪽 코너킥 상황에서 약속된 세트 플레이를 완성하는 중거리 슛을 꽂아 넣었다.‘이달의 골’은 매월 가장 인상 깊은 득점을 기록한 선수에게 주는 상이다. 두 명의 후보를 두고 K리그 멤버십 애플리케이션 ‘킥’(Kick)에서 팬 투표로 수상자를 정한다. 최종후보로는 이영재와 세징야(대구FC)가 올랐는데 이영재가 팬투표에서 50.2％(8255표)를 얻어 세징야(8195표)를 근소하게 앞섰다.