우승 앞으로 한 발 더…전북, 대전에 1-0 승리

프로축구 K리그1 전북 현대가 우승을 향해 한 발 더 다가섰다.전북은 13일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 29라운드에서 대전하나시티즌을 1-0으로 이기며 시즌 20승(6무3패) 고지에 올랐다. 리그 1위(승점 66)를 달리는 전북은 현재 2위 김천 상무(승점 46)과 승점차를 20점까지 벌렸다.전북은 이제 남은 리그 9경기에서 승점 11점만 챙기면 자력으로 우승할 수 있다. 우승을 차지한다면 2021년 이후 4년 만이자 통산 10번째 챔피언 기록이다. 리그 22경기 무패(17승5무)행진을 하다 지난달 24일 포항 스틸러스에 1-3으로 덜미를 잡히며 무패 기록은 끊겼지만 그 뒤 리그 두 경기 모두 승리하며 강력함을 뽐내고 있다.전북은 대전을 상대로 콤파뇨가 페널티킥을 얻어낸 뒤 득점까지 성공하며 대전을 1-0으로 이겼다. 전북에게 패한 대전은 3위(승점 45)로 제자리걸음을 하며 김천을 제치고 2위에 오를 수 있는 기회를 날려버렸다.콤파뇨는 후반 10분 티아고를 대신해 그라운드를 밟았다. 티아고에 이어 최전방에서 대전 수비진과 경합을 이어가며 기회를 노리던 콤파뇨는 후반 19분 페널티지역 안에서 자리싸움을 하다 하창래 반칙으로 페널티킥 기회를 잡았다. 콤파뇨는 직접 키커로 나서 오른발로 차분하게 차넣으며 시즌 12호 골을 기록했다. 현재 K리그1 득점 부문은 전북 현대 전진우(14골)이 1위이고 콤파뇨는 이날 득점으로 공동 2위(12골)로 올라섰다.