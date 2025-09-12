‘미국·멕시코전 2골 1도움’ 손흥민 “강팀 상대 값진 경험…10월 브라질 평가전서 만나자”

이미지 확대 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독과 손흥민이 9일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와의 평가전을 앞두고 대화하고 있다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독과 손흥민이 9일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와의 평가전을 앞두고 대화하고 있다. 대한축구협회 제공

이미지 확대 한국 축구 국가대표 손흥민이 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와의 평가전을 2-2로 마친 뒤 관중에게 인사하고 있다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 국가대표 손흥민이 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와의 평가전을 2-2로 마친 뒤 관중에게 인사하고 있다. 대한축구협회 제공

한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(로스앤젤레스FC)이 9월 A매치를 최다 출전 기록과 연속 골로 마무리한 것에 대해 “강한 팀들과의 경기에서 값진 경험을 쌓을 수 있었다”고 돌아봤다.손흥민은 12일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 이달 2차례 평가전에 대해 “미국 원정이었는데 좋은 컨디션으로 많은 팬 앞에서 대표팀 경기를 치러 정말 행복했다. 이제 소속팀으로 복귀했다”며 “다음 달에도 건강하고 밝은 모습으로 한국에서 만나자”고 전했다.홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 7일 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 15위 미국(2-0 승), 10일 13위 멕시코전(2-2)을 1승1무로 마쳤다. 23위인 한국보다 강한 상대를 만나 경쟁력을 입증하면서 9개월 앞으로 다가온 2026 북중미월드컵 본선에 대한 기대감을 높였다.특히 손흥민은 2경기 2골 1도움 맹활약했다. 한국인 역대 A매치 최다 출전 기록(136경기)을 세우며 차범근 전 감독, 홍 감독과 어깨를 나란히 했던 멕시코와의 평가전에선 0-1로 뒤진 후반에 교체 투입돼 동점 골을 터트렸다. 월드컵을 위해 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)로 이적한 효과를 톡톡히 본 것이다. 그는 이제 소속팀에서 14일 MLS 산호세 어스퀘이크 원정을 치른다.홍명보호는 다음 달엔 한국에서 월드컵을 대비한다. 10월 10일과 14일 서울월드컵경기장에서 각각 FIFA 랭킹 5위 브라질, 43위 파라과이와 평가전을 치른다.