K리그2 이을용 경남 감독, 성적 부진으로 10개월 만에 사퇴…“차기 사령탑 신중하게”

프로축구 K리그2 경남FC의 이을용 감독이 부진한 성적에 책임을 지고 부임 10개월 만에 사퇴했다.경남 구단은 7일 “이을용 감독이 최근 성적 부진에 대한 책임을 지고 사임하겠다고 밝혔다”며 “구단도 감독의 뜻을 존중하기로 했다. 팀 분위기 쇄신과 성적 향상을 위해 변화가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다. 이어 “팀 안정화와 재정비를 최우선으로 차기 사령탑은 신중을 기해 선임할 예정”이라고 덧붙였다.이 감독은 지난 6일 청주종합운동장에서 2025 K리그2 28라운드 충북청주와의 원정 경기에서 1-0으로 이긴 뒤 지휘봉을 내려놨다. 지난해 11월 부임한 이 감독은 팀을 이끌고 27라운드까지 11위(6승5무16패)에 머물렀다. 이에 충북청주전을 앞두고 2무2패로 부진한 상황에서 사퇴 의사를 밝힌 것이다.경남 구단은 차기 사령탑 선임 전까지 김필종 수석코치에게 감독 대행 역할을 맡길 예정이다.