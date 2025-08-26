전북, ‘더블’에 한발짝 더?…내일 강원FC와 코리아컵 4강 2차전

방금 들어온 뉴스

전북, '더블'에 한발짝 더?…내일 강원FC와 코리아컵 4강 2차전

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-08-26 15:22
수정 2025-08-26 15:22
프로축구 K리그1과 코리아컵 동반우승을 노리는 전북 현대가 결승 문턱에서 강원FC와 맞붙는다.

전북은 오는 27일 오후 7시 30분 강릉하이원아레나에서 강원과 코리아컵 준결승 2차전을 치른다. 지난 20일 열렸던 1차전에서 1-1로 승부를 가리지 못했기 때문에 2차전 결과에 따라 1~2차전 합산 승점, 다득점 순으로 결승 진출 팀을 가린다. 원정 다득점 규칙은 적용되지 않는다. 동률이면 연장전과 승부차기로 이어진다. 결승전은 12월 6일 서울월드컵경기장에서 단판으로 치러진다.

전북은 올 시즌 K리그1은 사실상 우승을 예약해 놓은 것이나 마찬가지일 정도로 압도적인 선두를 달리고 있다. 코리아컵까지 차지한다면 ‘더블’이 가능하다. 1차전에서 선제골을 지키지 못하고 무승부에 그쳤지만 리그에서 보여준 압도적인 경기력이라면 충분히 결승 진출이 가능하다는 기세다.

전북은 코리아컵 5회(2000·2003·2005·2020·2022년) 우승팀이다. 올해 코리아컵에서 우승한다면 포항 스틸러스와 함께 최다 우승(6회) 공동 1위에 오를 수 있다. 강원은 구단 첫 코리아컵 결승 진출 및 우승을 목표로 하고 있다.

같은 시간 부천종합운동장에선 부천FC와 광주FC가 결승 진출을 다툰다. 1차전에선 광주가 2-0으로 이긴 덕분에 유리한 상황이다.

지난 20일 전주월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 코리아컵 준결승 1차전 전북현대와 강원FC의 경기. 전북 김영빈이 선제골을 넣고 동료들과 기뻐하고 있다. 2025.8.20. 전주 연합뉴스
지난 20일 전주월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 코리아컵 준결승 1차전 전북현대와 강원FC의 경기. 전북 김영빈이 선제골을 넣고 동료들과 기뻐하고 있다. 2025.8.20. 전주 연합뉴스
강국진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
