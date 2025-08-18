전북 22경기 무패… 전진우·콤파뇨 득점왕 집안싸움

수원FC 싸박·포항 이호재도 참전
프로축구 전북 현대가 22경기 무패 행진을 달리며 우승컵에 성큼 다가선 가운데 전진우(왼쪽)와 안드레아 콤파뇨(오른쪽)는 득점왕을 향한 집안싸움을 본격화했다. 여기에 수원FC 싸박, 포항 스틸러스 이호재 등도 골 행진에 가속을 붙여 타이틀 경쟁에 합류했다.
전북은 17일 기준 2025 K리그1 26라운드까지 승점 60점(18승6무2패)을 쌓아 압도적인 1위를 달리고 있다. 이날 FC서울을 6-2로 꺾은 2위 김천 상무(승점 43점·12승7무7패)와 17점 차다. 전북은 전날 대구FC전에서 전반 26분 헤더 선제골을 터트린 콤파뇨가 후반 9분 추가 득점하며 3-0 승리에 발판을 놨다. 쐐기 득점을 꽂은 전진우가 시즌 13골로 득점 선두를 지키고 콤파뇨(11골)가 뒤쫓는 모양새다. 반면 시즌 11골의 주민규(대전하나시티즌)는 이날 광주FC전에서 침묵했고, 팀도 0-2로 졌다.
싸박도 16일 울산 HD와의 홈 경기에서 멀티골로 시즌 12골 고지를 밟았다. 전반 1분 만에 윌리안의 스루패스를 득점으로 연결한 싸박은 2-1로 쫓기던 후반 29분엔 리바운드 슈팅으로 골망을 갈랐다. 9위 수원FC(26점)가 4-2로 승리하면서 신태용 울산 감독에게 부임 첫 패배를 안겼고, 강등권에서도 탈출했다. 최근 4경기에서 5골을 몰아친 싸박은 “득점상을 받고 싶지만 팀이 먼저”라고 강조했다.
이호재는 15일 FC안양 원정에서 전반 5분 만에 골을 터트리며 포항을 1-0 승리로 이끌었다. 시즌 11호 골을 신고한 이호재는 “데뷔 후 처음 두 자릿수 득점을 올렸다. 타이틀이 욕심난다”고 말했다.
2025-08-18 26면
