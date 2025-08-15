FC서울은 히로시마와, 울산은 고베와 만난다... ACLE 대전 추첨

FC서울은 히로시마와, 울산은 고베와 만난다... ACLE 대전 추첨

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-08-15 21:24
수정 2025-08-15 21:24
프로축구 K리그1 울산HD와 FC서울이 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 유리한 일정표를 받은 반면 강원FC는 그렇지 못했다.

AFC는 15일 말레이시아 쿠알라룸푸르 AFC 하우스에서 2025~26 ACLE 리그 스테이지 추첨식을 개최했다. 24팀이 참가하는 ACLE에 K리그1에서는 지난해 리그 우승팀 울산을 비롯해 강원, 서울이 나선다.

추첨 결과 울산은 안방에서 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)을 상대한다. 원정에서 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)를 상대한다. 일본과 중국 원정경기라 부담이 적다.

2020시즌 이후 5년 만에 ACL에 나서는 서울도 안방에서 부리람 유나이티드, 멜버른 시티 FC, 산프레체 히로시마, 청두 룽청과 경기한다. 원정경기는 상하이 포트, 비셀 고베, 상하이 선화, 마치다 젤비아로 울산과 같다. 마치다에는 울산에서 뛰었던 오세훈이 있고, 청둥은 서정원 감독이 지휘봉을 잡고 있다.

강원은 원정 부담이 크다. 처음으로 ACL에 나서는 강원은 안방에서 상하이 포트, 비셀 고베, 상하이 선화, 마치다 젤비아를 상대한다. 원정은 부리람, 멜버른, 히로시마, 청두와 만난다. 일본, 중국, 태국, 호주가 모두 걸렸다.

2025~26 ACLE 동아시아 지역 리그 스테이지는 9월 17일 1차전을 시작으로 내년 2월 18일 8차전까지 이어진다. 리그 스테이지에서 각 팀은 안방과 원정 4경기씩 8경기를 치른 뒤, 12개 팀 가운데 8개팀이 16강에 진출한다.

지난해 코리아컵 우승팀 포항 스틸러스가 출전하는 ACL2는 32팀이 출전해 그룹 스테이지로 운영된다. 추첨 결과 포항은 H조에서 BG 빠툼 유나이티드(태국), 카야 FC 일로일로(필리핀), 탬피니스 로버스 FC(싱가포르)를 만난다. ACL2는 4팀씩 8개 조로 나눠 홈 앤드 어웨이 라운드 로빈 방식으로 9월 17일 첫 경기를 시작으로 12월 3일까지 그룹 스테이지를 치른다. 그룹 스테이지 종료 후에는 각 조 상위 2개 팀이 16강에 진출한다.

15일 열린 ACLE 조 추첨식에서 울산HD에서 뛰다 은퇴한 박주호가 드로우 어시스턴트로 나섰다. 울산HD 제공
15일 열린 ACLE 조 추첨식에서 울산HD에서 뛰다 은퇴한 박주호가 드로우 어시스턴트로 나섰다.
울산HD 제공
강국진 기자
