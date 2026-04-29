대한사격연맹, 몽베스트와 후원 계약 체결

세줄 요약 대한사격연맹이 몽베스트와 공식 후원 계약을 체결했다. 몽베스트는 사격을 비롯해 5개 종목 연맹과 스폰서십을 맺었고, 사격연맹에는 생수 4만4000여 병과 콤부차, 레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일 등을 지원한다. 대한사격연맹, 몽베스트와 공식 후원 계약 체결

사격연맹 대회·국가대표에 생수와 음료 현물 지원

아시안게임 대비 훈련·현장 지원 강화 방침

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대한사격연맹은 29일 몽베스트와 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약은 몽베스트가 사격, 카누, 근대5종, 롤러스포츠, 여자야구 등 5개 종목 연맹과 공식 스폰서십을 체결한 것의 일환이다.이번 계약에 따라 몽베스트는 대한사격연맹 주관 대회 및 국가대표 선수단에 생수 4만 4000여 병을 비롯해 블랜딩 콤부차, 위드네이처 레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일 등의 현물을 지원한다.강연술 대한사격연맹 회장은 “이번 계약을 통해 선수들이 최상의 컨디션으로 훈련과 대회에 임할 수 있도록 지원이 강화됐다”며 “몽베스트와 함께 사격 종목의 저변 확대와 발전을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.대한사격연맹은 이번 계약을 발판으로 9~10월 개최되는 2026 아이치현-나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표 선수단을 비롯한 소속 선수의 훈련 및 대회 현장 지원을 강화해 나갈 방침이다.