여자핸드볼 '제9구단' 떴다… 충남개발공사 팀 창단, 초대 감독엔 강재원

방금 들어온 뉴스

여자핸드볼 '제9구단' 떴다… 충남개발공사 팀 창단, 초대 감독엔 강재원

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-10 16:59
수정 2026-03-10 17:14
강재원 충남개발공사 감독을 비롯한 선수와 임원진이 선전을 다짐하며 포즈를 취하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공
강재원 충남개발공사 감독을 비롯한 선수와 임원진이 선전을 다짐하며 포즈를 취하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공


쇠락기를 맞은 여자핸드볼 부활을 위해 충남개발공사가 여자핸드볼 팀을 창단하고 제9구단 시대를 맞았다.

충남개발공사는 10일 강재원 감독과 김차연 코치로 코치진을 꾸리는 한편 선수 7명으로 선수단을 구성해 팀을 창단했다고 밝혔다.

충남개발공사는 선수단 규모를 16명까지 늘려 전국체육대회와 H리그 등에 출전하는 한편 청소년 선수 육성을 위한 재능나눔 활동을 통해 스포츠 저변확대에도 힘써 나갈 계획이다. 충남개발공사는 올 11월부터 이뤄지는 2026~27 H리그에 본격적으로 참여할 예정이다.

초대 충남개발공사 감독을 맡게 된 강재원 감독은 1988년 서울올림픽 은메달리스트로 2012년 런던 올림픽 때 한국 여자 대표팀을 4강에 올려놨다.

강 감독은 “오랜 선수 경험과 국제무대 경험을 바탕으로 기본과 원칙을 지키고 끝까지 도전하는 강팀을 만들겠다”고 밝혔다.

충남개발공사가 창단함에 따라 핸드볼 저변이 더 늘어나는 것은 물론 H리그에서도 더욱 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 전망된다.

김병근 충남개발공사 사장은 “스포츠를 통해 도민과 더 가까이 호흡하고 지역 사회에 새 활력을 불어넣고자 여자 핸드볼 팀을 창단했다”며 “선수들이 안정적인 환경에서 운동에 전념하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이제훈 전문기자
