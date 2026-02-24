임오경 등 국회 문체위 위원들 “핸드볼 부흥위해 스포츠토토 편입 시켜야”…국회서 포럼 개최

이미지 확대 국회 문화체육관광위원회 더불어민주당 간사인 임오경(가운데) 의원을 비롯한 양문석, 조계원 의원 등이 24일 국회 의원회관에서 열린 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’에서 핸드볼의 스포츠토토편입을 통해 자생력을 키울 수 있는 방안을 마련해야 한다고 촉구하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 국회 문화체육관광위원회 더불어민주당 간사인 임오경(가운데) 의원을 비롯한 양문석, 조계원 의원 등이 24일 국회 의원회관에서 열린 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’에서 핸드볼의 스포츠토토편입을 통해 자생력을 키울 수 있는 방안을 마련해야 한다고 촉구하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공

갈수록 국제경쟁력을 잃고 있는 핸드볼의 국제경쟁력 부활을 위해서는 특정 기업의 후원이 아닌 자생력을 갖춘 스포스 산업 모델로 발전시키기 위해 스포츠토토에 편입시켜야 한다는 주장이 나왔다.이원재 국민대 스포츠산업레저학과 교수가 사회를 맡아 국회 의원회관에서 24일 열린 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’에서 참가자들은 올림픽 효자종목으로 핸드볼이 2024 파리올림픽에서도 유일한 구기종목으로 참가해 자존심을 지켜오고 있지만 스포츠토토 신규 종목 편입과 같은 제도적 지원을 통해 스스로 생존과 성장을 지속할 수 있는 길을 열어줘야 한다고 밝혔다.첫 번째 주제 발표에 나선 안지환 전 대한핸드볼협회 및 한국핸드볼연맹 본부장은 “SK그룹이 지난 20년간 1500억원 이상을 후원하며 핸드볼 전용 경기장 건립 등 인프라 구축과 저변 확대를 위해 노력해왔다”면서 “이를 바탕으로 핸드볼 생태계 기반 조성, 클럽화와 같은 저변 확대, 프로화 시도 같은 활동이 일어났다”고 소개했다.특히 비전 2030을 바탕으로 출범한 H리그는 출범 2년 만인 2024~25시즌에 2022~23시즌 대비 유료 관중 및 입장권 매출 175% 급증, 2024~25시즌 스폰서십 효과 201억 원 달성 등 성과를 창출해 핸드볼의 스포츠 산업화 가능성과 시장 가치를 입증했다고 덧붙였다.이와 함께 H리그 전 경기가 핸드볼 전용TV 채널인 맥스포츠와 네이버, 다음을 통해 생중계되고 실시간으로 생성된 데이터가 글로벌 스포츠 플랫폼에서 판매되면서 투명성도 강화되고 있다는 설명도 이어졌다.한국형 지속가능 스포츠 모델과 정부 역할을 주제로 발표한 김대희 부경대 스마트헬스케어학부 교수는 “기존 스포츠토토 종목의 개최 경기 수 제한으로 해외 발매분이 지속해서 증가하는 부작용이 발생하고 있다”며 “리그를 안정적으로 운영하고 저변 확대에 힘써온 핸드볼과 같은 아마추어 종목도 스포츠토토 종목으로 추가 지정해야 한다”고 강조했다.이날 행사를 공동 주최한 더불어민주당 조계원 의원은 “핸드볼은 오랜 시간 국제무대에서 대한민국의 이름을 빛내온 전통 구기 종목이지만 현재 일부 비인기 종목과 마찬가지로 제도적 뒷받침이 없으면 경쟁력을 유지하기 어려운 현실에 놓여있다”고 말했다.핸드볼 선수 출신으로 ‘우생순’ 신화의 주역인 임오경 의원은 “단순히 핸드볼이 스포츠토토에 편입돼 승패를 예측하는 것보다는 좀 더 단계를 나눠 승부를 예측할 수 없도록 해서 설계해야 편입 가능성이 높다”고 설명했다.이날 포럼은 조 의원을 비롯해 김교흥 국회 문화체육관광위원장, 임오경 간사, 민형배, 박수현, 양문석 의원과 국회 교육위원회 김문수 의원 등 더불어민주당 의원 7명의 공동 주최로 진행됐다.