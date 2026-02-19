한국핸드볼연맹, 설 맞아 링티·프리티스킨 등 파트너사와 브랜드데이 행사 개최

이미지 확대 한국핸드볼연맹은 19일 주요 파트너사인 링티·프리티스킨과 함께 하는 브랜드데이 행사를 설을 맞아 개최했다고 밝혔다. 사진은 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025~26 핸드볼 H리그 남녀부 경기에 맞춰 진행된 브랜드 데이 행사에서핸드볼 팬이 기념촬영을 하고 있는 모습. 한국핸드볼연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국핸드볼연맹은 19일 주요 파트너사인 링티·프리티스킨과 함께 하는 브랜드데이 행사를 설을 맞아 개최했다고 밝혔다. 사진은 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025~26 핸드볼 H리그 남녀부 경기에 맞춰 진행된 브랜드 데이 행사에서핸드볼 팬이 기념촬영을 하고 있는 모습. 한국핸드볼연맹 제공

한국핸드볼연맹은 19일 주요 파트너사인 링티·프리티스킨과 함께 하는 브랜드데이 행사를 설을 맞아 개최했다고 밝혔다.서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 설을 맞아 열린 신한 SOL뱅크 2025~26 핸드볼 H리그 남녀부 경기에 맞춰 진행된 브랜드 데이 행사에서는 제기차기, 투호, 팔씨름 등 전통 놀이를 치어리더, H리그 마스코트가 팬과 함께했다.이벤트 참가자에게는 링티의 1.5리터 짜리 리커버리 기어와 레몬라이트 음료 1000여개와 프리티스킨의 마스크팩과 핸드크림 3000여개 등 푸짐한 경품이 제공됐다.한국핸드볼연맹은 “앞으로도 스폰서십 파트너사와 긴밀한 협업을 통해 팬들이 체감할 수 있는 혜택을 늘리고 핸드볼 팬덤을 더 공고히 다지겠다”고 밝혔다.