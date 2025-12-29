남자 핸드볼 대표팀, 신구 조화로 아시아선수권 4강 노린다

방금 들어온 뉴스

남자 핸드볼 대표팀, 신구 조화로 아시아선수권 4강 노린다

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-12-29 10:39
수정 2025-12-29 10:42
진천 국가대표선수촌에 소집된 남자핸드볼 대표팀. 대한핸드볼협회 제공
진천 국가대표선수촌에 소집된 남자핸드볼 대표팀. 대한핸드볼협회 제공


다음 달 15일부터 29일까지 쿠웨이트에서 열리는 제22회 아시아남자핸드볼선수권대회에 출전하는 한국남자핸드볼 대표팀이 충북 진천 국가대표선수촌에 소집돼 본격적인 훈련에 돌입했다고 대한핸드볼협회가 29일 밝혔다.

오만, 카타르와 함께 A조에 편성된 한국은 대회 4강에 오를 경우 제30회 IHF 세계남자선수권대회 출전권을 획득한다. 15개국이 출전하는 이번 대회는 4개 조로 나뉘어 조별리그를 벌이며 조 2위까지 결선리그에 진출한다.

조영신 감독이 지휘봉을 잡은 대표팀은 이번 시즌 H리그 신인 드래프트 전체 1순위로 지명된 골키퍼 이창우(SK 호크스)를 비롯해 지난 6월 한·일전 최우수선수(MVP) 김태관(충남도청), 하민호(SK), 오황제(상무) 등 신구 조화가 이뤄진 16명으로 구성됐다.

한국남자핸드볼 대표팀.대한핸드볼협회 제공
한국남자핸드볼 대표팀.대한핸드볼협회 제공


대표팀은 진천선수촌에서 조직력을 끌어올린 뒤 다음 달 13일 대회가 열릴 쿠웨이트로 출국한다. 한국은 18일 오후 10시 오만, 21일 밤 12시 카타르를 상대로 조별리그를 치른다.

조별리그 성적에 따라 메인라운드 및 토너먼트 일정이 이어지며 4강에 오르면 2027년 독일에서 열릴 제30회 국제핸드볼연맹(IHF) 세계남자선수권대회 출전권을 획득한다.

조영신 감독은 “아시아선수권을 통해 팀의 경쟁력을 검증하고 세계무대 진출을 목표로 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.
