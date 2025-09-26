한국 주니어(U-17) 남자 핸드볼, 아시아선수권 결승서 이란에 석패하며 은메달

이미지 확대 한국 17세 이하(U-17) 남자 핸드볼 대표팀이 25일(현지시간) 요르단 암만에서 열린 제1회 U-17 아시아 남자 핸드볼 선수권대회 결승에서 이란에 패해 은메달을 따낸 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한핸드볼협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 17세 이하(U-17) 남자 핸드볼 대표팀이 25일(현지시간) 요르단 암만에서 열린 제1회 U-17 아시아 남자 핸드볼 선수권대회 결승에서 이란에 패해 은메달을 따낸 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한핸드볼협회 제공

한국 17세 이하(U-17) 남자 핸드볼 대표팀이 예선에서의 패배 설욕을 노렸지만 아쉽게 패하며 은메달을 따냈다. 그렇지만 한국은 오는 10월 모로코에서 열리는 제1회 국제핸드볼연맹(IHF) 세계 남자 U-17 선수권대회 출전 자격을 획득했다.한국은 25일(현지시간) 요르단 암만에서 열린 제1회 U-17 아시아 남자 핸드볼 선수권대회 마지막 날 이란과 결승에서 강동호(선산고)가 혼자 9골을 넣는 맹활약을 펼쳤지만 이란의 벽을 넘지 못하고 25-28로 패했다. 한국은 이번 대회 조별리그에서 이란에 25-31로 패해 설욕을 노렸지만 아쉽게 이란의 벽을 넘지 못했다.전반을 2골 차로 뒤진 한국은 후반 초반 강동호, 조우진(무안고), 성지성(청주공고) 등의 연속 득점으로 16-16까지 팽팽히 맞섰으나 이후 연달아 4실점 하며 추격의 동력을 잃었다.이번 대회 1, 2위에 오른 이란과 한국이 10월 모로코에서 열리는 제1회 국제핸드볼연맹(IHF) 세계 남자 U-17 선수권대회 출전 자격을 획득했다. 강동호가 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐으며 성지성은 베스트 7 레프트백 부문에 이름을 올렸다.김남균 감독은 “선수들이 끝까지 최선을 다해 경기를 마무리했다. 아쉽게 준우승에 머물렀지만 이번 대회를 통해 국제무대에서 경험을 쌓고 가능성을 확인할 수 있었다”고 말했다. 대표팀은 27일 오후 5시 인천국제공항을 통해 귀국한다.