한국 여자 주니어 핸드볼, 일본 누르고 4강 진출…27일 대만과 결승 놓고 격돌

아시아선수권대회에 참가하고 있는 한국 여자 주니어핸드볼 대표팀이 25일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 제18회 아시아 여자 주니어(19세 이하) 핸드볼 선수권대회 조별리그 B조 일본과의 경기에서 23-21로 승리했다. 사진은 한국 선수가 일본의 수비를 피해 슛을 시도하고 있는 모습. 대한핸드볼협회 제공

아시아선수권대회에 참가하고 있는 한국 여자 주니어 핸드볼 대표팀이 조별리그에서 일본을 제압하고 4강에 진출했다. 한국 대표팀은 27일 결승 진출을 놓고 대만과 격돌한다.김경진 SK 슈가글라이더즈 감독이 지휘봉을 잡은 한국은 25일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 제18회 아시아 여자 주니어(19세 이하) 핸드볼 선수권대회 조별리그 B조 4차전에서 일본에 23-21로 승리했다.조별 리그 1차전에서 키르기스스탄을 69-5로 대파한 한국은 카자흐스탄(40-17), 이란(39-19)을 차례로 누른 뒤 난적 일본까지 제압하면서 조별리그를 4전 전승으로 마쳤다.4연승으로 조별리그 1위에 오른 한국은 4강에서 A조 2위인 대만을 상대하게 됐다. 당초 A조 2위는 3승1패를 거둔 우즈베키스탄이었으나 부정선수가 발견되면서 실격돼 대만이 조 2위가 됐다. 한국은 27일 대만과 격돌하며 다른 4강전은 중국-일본으로 열린다.대한핸드볼협회는 “우즈베키스탄 선수단 내 부정 선수가 적발돼 최종 실격 처리됐다”며 “A조는 우즈베키스탄을 제외한 경기 결과에 따라 순위가 정해졌다”고 설명했다.한국은 일본과의 경기에서 전반에 2골 차로 열세를 보였으나 7골을 넣은 서아영(경남개발공사)과 5골의 김보경(한국체대) 등 활약을 앞세워 후반에 경기를 뒤집었다.한국은 앞서 열린 17차례 대회에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 불참한 2022년 제16회 대회를 제외하고 매번 우승했다.