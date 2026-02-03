대한체조협회장에 송치영 포스코이앤씨 사장 선임

이미지 확대
송치영 대한체조협회 회장 당선인. 대한체조협회 제공
대한체조협회는 최근 이사회를 통해 선거운영위원회를 구성한 뒤 회장 선거를 진행해 제37대 대한체조협회 회장으로 송치영 포스코이앤씨 사장을 선임했다고 3일 밝혔다.
단독 후보로 나서 당선된 송 당선인은 1964년 부산 출생으로 부경대 기계공학과를 졸업했고 포항공대에서 기술경영대학원(MBA) 과정을 수료했다.
송 당선인은 “체조는 엘리트 스포츠를 넘어 국민의 건강한 삶과도 맞닿아 있는 종목”이라며 “선수와 지도자는 물론 생활체육 현장까지 폭넓게 소통하고 원칙과 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 체조 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
송 당선인은 대한체육회 승인 절차를 거쳐 체조협회장으로 취임하면 2029년 1월 정기 대의원총회 전날까지 임기를 수행한다. 포스코그룹은 1985년부터 대한체조협회 회장사를 맡아 약 42년간 200억원 이상을 투자하며 대한민국 체조 발전에 힘쓰고 있다.
