대한체조협회장에 송치영 포스코이앤씨 사장 선임

이미지 확대 송치영 대한체조협회 회장 당선인. 대한체조협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 송치영 대한체조협회 회장 당선인. 대한체조협회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한체조협회는 최근 이사회를 통해 선거운영위원회를 구성한 뒤 회장 선거를 진행해 제37대 대한체조협회 회장으로 송치영 포스코이앤씨 사장을 선임했다고 3일 밝혔다.단독 후보로 나서 당선된 송 당선인은 1964년 부산 출생으로 부경대 기계공학과를 졸업했고 포항공대에서 기술경영대학원(MBA) 과정을 수료했다.송 당선인은 “체조는 엘리트 스포츠를 넘어 국민의 건강한 삶과도 맞닿아 있는 종목”이라며 “선수와 지도자는 물론 생활체육 현장까지 폭넓게 소통하고 원칙과 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 체조 환경을 만들겠다”고 밝혔다.송 당선인은 대한체육회 승인 절차를 거쳐 체조협회장으로 취임하면 2029년 1월 정기 대의원총회 전날까지 임기를 수행한다. 포스코그룹은 1985년부터 대한체조협회 회장사를 맡아 약 42년간 200억원 이상을 투자하며 대한민국 체조 발전에 힘쓰고 있다.