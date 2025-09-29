2012 런던 올림픽 금 ‘도마의 신’ 양학선, 정든 뜀틀과 작별

이미지 확대 양학선이 지난 27일 부산 사직체육관에서 열린 제106회 전국체육대회 사전경기로 치러진 체조 경기를 마지막으로 선수 생활 은퇴를 선언했다. 사진은 양학선이 대한체조협회가 마련한 공로패를 들고 환하게 웃고 있는 모습. 대한체조협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 양학선이 지난 27일 부산 사직체육관에서 열린 제106회 전국체육대회 사전경기로 치러진 체조 경기를 마지막으로 선수 생활 은퇴를 선언했다. 사진은 양학선이 대한체조협회가 마련한 공로패를 들고 환하게 웃고 있는 모습. 대한체조협회 제공

2012 런던 올림픽에서 한국 체조 사상 처음으로 금메달을 따낸 ‘도마의 신’ 양학선(부산시체육회)이 정든 뜀틀과의 인연을 정리했다.29일 대한체조협회에 따르면 양학선은 지난 27일 부산 사직체육관에서 열린 제106회 전국체육대회 사전경기로 치러진 체조 경기를 끝으로 선수 생활을 마무리했다.2012 런던 올림픽 도마에서 한국 체조 사상 최초로 올림픽 금메달을 획득했다. 당시 양학선은 뜀틀 결선에서 1, 2차 평균 16.533점으로 2위인 데니스 아블랴진(러시아)과 무려 0.134점 차이로 금메달을 따냈다. 그는 런던 올림픽을 전후로 열린 2011, 2013년 세계선수권대회에서도 도마 종목 2연패에 성공했다. 양학선이 개발해 그의 이름을 딴 ‘양학선’(난도 5.6점) 기술은 도마 최고난도 기술 중 하나다.양학선은 2014년 세계선수권대회 이후 발병한 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 어려움을 겪었으며 2016년 오른쪽 아킬레스건도 수술해 리우데자네이루 올림픽 출전이 불발됐다.은퇴식 직후 열린 종목별 결승 도마 경기에 양학선은 출전해 동메달을 목에 걸며 선수로서 마지막 메달을 목에 걸었다. 양학선은 “그동안 응원해주신 국민 여러분과 체조인께 진심으로 감사드린다”며 “선수로서 삶은 끝났지만 앞으로도 한국 체조의 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.양학선의 은퇴식과 마지막 경기에는 아내와 아들이 마지막 도약을 응원했다. 1996 애틀랜타 올림픽 체조 은메달리스트인 여홍철 대한체조협회 전무이사가 참석해 자리를 빛냈다.대한체조협회는 한국 체조의 상징이자 세계적인 선수로 이름을 날린 양학선의 업적을 공로패로 기렸다.