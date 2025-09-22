1986 아시안게임 체조 금메달리스트 권순성씨 별세

이미지 확대 고 권순성씨 젊은 시절. 대한체조협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 고 권순성씨 젊은 시절. 대한체조협회 제공

1986년 서울아시안게임에서 기계체조 남자 평행봉에서 금메달을 따낸 권순성씨가 22일 별세했다. 59세.1965년 11월 25일 태어난 고인은 체조 선수로 활약하며 주 종목인 링과 평행봉에서 세계적인 기량으로 대한민국 체조의 위상을 드높였다. 1986년 서울 아시안게임 평행봉에서 금메달을 목에 걸고 단체종합과 링에서 은메달 2개를 추가해 한국 남자 기계체조 사상 최초로 아시안게임 메달 3개를 수상했다. 고인의 공로를 인정해 그해 한국체육기자연맹 선정 올해의 선수상을 수상했다.선수 은퇴 이후에도 체조 관련 연구를 통해 한국 체조 발전에 기여하며 후진 양성과 체육 발전을 위해 헌신해 왔다. 딸 권하림은 다이빙 국가대표로 2020 도쿄올림픽에 출전했다. 빈소 서울아산병원장례식장 10호실, 발인 24일 오전 5시 40분.