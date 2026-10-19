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아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영 본사 방문

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-10-19 23:58
수정 2026-10-19 23:58
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아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영 본사 방문
아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영 본사 방문 김상열(왼쪽) 서울신문 회장 겸 한국여자프로골프협회(KLPGA) 회장과 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영(리쥬란)이 19일 서울 서초구 서울신문사에서 대회 참가 선수들의 사인이 담긴 액자를 들고 기념촬영을 하고 있다. 전날 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 생애 첫 우승을 차지한 마서영은 “H1 클럽이 그린 관리도 정말 잘돼 있고 주변 경관도 너무 아름다워서 즐거운 마음으로 경기했다”고 밝혔다. 김 회장은 “우승 경험이 없는데도 연장전에서 당황하지 않는 모습이 인상적이었다. 더 많은 우승컵을 들어 올리기 바란다”는 덕담을 건넸다.
이지훈 기자

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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김상열(왼쪽) 서울신문 회장 겸 한국여자프로골프협회(KLPGA) 회장과 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영(리쥬란)이 19일 서울 서초구 서울신문사에서 대회 참가 선수들의 사인이 담긴 액자를 들고 기념촬영을 하고 있다. 전날 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 생애 첫 우승을 차지한 마서영은 “H1 클럽이 그린 관리도 정말 잘돼 있고 주변 경관도 너무 아름다워서 즐거운 마음으로 경기했다”고 밝혔다. 김 회장은 “우승 경험이 없는데도 연장전에서 당황하지 않는 모습이 인상적이었다. 더 많은 우승컵을 들어 올리기 바란다”는 덕담을 건넸다.

이지훈 기자
2026-10-20 23면
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