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[속보] 시드 유지 위기 마서영, 아이스버그골프·서울신문 오픈서 생애 첫 우승

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-10-18 15:41
수정 2026-10-18 15:51
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18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 3일차 경기 6번홀에서 마서영이 세컨샷을 하고 있다. 2026.10.18 홍윤기 기자
18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 3일차 경기 6번홀에서 마서영이 세컨샷을 하고 있다. 2026.10.18 홍윤기 기자


상금 랭킹 56위로 내년 시드 유지가 불투명했던 마서영이 올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어 최다 총상금 15억원이 걸린 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 생애 첫 우승을 일궜다.

마서영은 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 1오버파로 최종 합계 4언더파 212타를 써내 동타를 기록한 성유진과 연장 승부를 펼쳤다.

18번 홀(파4)에서 진행된 연장 첫 홀에서는 두 선수 모두 파를 기록해 연장 2차로 이어졌고, 성유진이 보기를 범하면서 파를 지켜낸 마서영이 간절히 바랐던 우승 트로피를 품었다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2023년 KLPGA 정규투어에 데뷔한 마서영은 이번 시즌 앞서 출전한 25개 대회에서 8차례 컷 탈락했고, 넥센·세인트나인 마스터즈와 오로라월드 챔피언십에서 기록한 공동 9위가 최고 성적이었다.

박성국 기자
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