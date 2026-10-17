KLPGA 상금랭킹 3위 김민선, 이번 시즌 처음으로 컷 탈락[아이스버그골프·서울신문 오픈]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA 상금랭킹 3위 김민선, 이번 시즌 처음으로 컷 탈락[아이스버그골프·서울신문 오픈]

권훈 기자
입력 2026-10-17 18:02
수정 2026-10-17 18:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 김민선, 시즌 첫 컷 탈락 기록
  • 2라운드 6오버파 150타로 공동 69위
  • 남은 2개 대회 추격 부담 가중
이미지 확대
16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 김민선이 아이언 샷을 하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 .
16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 김민선이 아이언 샷을 하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 .


한국여자프로골프(KLPGA)투어 상금과 대상 포인트 3위 김민선이 이번 시즌 처음 컷 탈락했다.

김민선은 17일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 KLPGA투어 아이스버그·서울신문 오픈(총상금 15억원) 2라운드에서 4타를 잃어 중간합계 6오버파 150타를 적어냈다. 공동 69위로 밀린 김민선은 컷 기준 타수 148타에 2타 모자라 3라운드 진출에 실패했다.

김민선이 올해 컷을 통과하지 못한 건 이번이 처음이다. 김민선은 이번 대회 전까지 22개 대회에 출전해 모두 컷을 통과해 상금을 받았다.

그린 적중률 1위(77.3%)가 말해주듯 아이언샷이 정확한 김민선은 우승 2번, 준우승 2번 등 8번이나 톱10에 드는 등 김민솔과 서교림의 양강 구도를 3파전으로 바꿀 후보로 꼽혔다. 특히 지난 11일 끝난 HJ중공업·동부건설 챔피언십에서 준우승을 차지해 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 지목됐다.

하지만 이번 대회에서 김민선은 샷이 흔들린 데다 위기 때 수습이 되지 않는 등 난조를 보인 끝에 이틀 동안 버디는 단 3개밖에 뽑아내지 못하고 더블보기 2개와 보기 6개를 쏟아냈다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

김민선은 총상금 15억원의 아이스버그·서울신문 오픈에서 상금과 대상 포인트 추가에 실패하면서 김민솔과 서교림과 격차를 좁히지 못해 남은 2개 대회에서 추격에 부담을 안게 됐다.
권훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로