우승 향한 유현조의 ‘샷샷샷’ [아이스버그골프·서울신문 오픈]

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우승 향한 유현조의 ‘샷샷샷’ [아이스버그골프·서울신문 오픈]

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-10-17 16:45
수정 2026-10-17 16:45
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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 5번 홀에서 티샷을 하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자
17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 5번 홀에서 티샷을 하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자


17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 5번 홀에서 티샷을 하고 있다.

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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 6번 홀에서 샷을 하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자
17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 6번 홀에서 샷을 하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자


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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 6번 홀에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자
17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조가 6번 홀에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자

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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조(오른쪽)가 6번 홀에서 버디를 달성한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자
17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 유현조(오른쪽)가 6번 홀에서 버디를 달성한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.17 이지훈 기자


이지훈 기자
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