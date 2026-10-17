벙커 탈출하는 이정은6의 시원한 샷 [아이스버그골프·서울신문 오픈]

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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 세컨샷을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자
17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 세컨샷을 하고 있다.
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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 연습 스윙을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자
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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자
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