‘18년 연속 시드 유지’ 도전하는 안송이, 산뜻한 출발…“마지막 기회, 후진 없다” [아이스버그골프·서울신문 오픈]

세줄 요약 안송이가 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 보기 없이 버디 4개를 잡아 4언더파 68타를 기록했다. 공동 선두에 오른 그는 18년 연속 시드 유지가 걸린 마지막 기회라며 안정적인 경기 운영과 몸 관리에 집중하겠다고 했다. 안송이, 오픈 1라운드 4언더파 공동 선두

18년 연속 시드 유지 위한 마지막 기회

안정적 운영과 몸 관리에 집중 선언

이미지 확대 안송이가 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 티샷을 하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 안송이가 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 티샷을 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 안송이가 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드를 마치고 소감을 밝히고 있다. 서진솔 기자 닫기 이미지 확대 보기 안송이가 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드를 마치고 소감을 밝히고 있다. 서진솔 기자

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18년 연속 시드 유지에 도전하는 안송이가 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 첫날 산뜻한 출발을 알리며 “후진은 없다. 공격적인 플레이보다 안정적으로 버디를 잡는 데 집중하겠다”고 각오를 다졌다.안송이는 16일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개 잡아 4언더파 68타를 기록했다. 4번 홀(파4)에서 버디를 잡아내며 샷 감각을 조율한 안송이는 12번 홀(파4)과 17번 홀(파3)에선 각각 13.9m, 15.3m 거리에서 시도한 퍼트를 컵 속에 집어넣으며 공동 1위에 안착했다. 안송이는 1라운드를 마친 뒤 “이번 대회가 마지막 기회”라며 간절함을 드러냈다.안송이는 2010년부터 올해까지 17년 연속 KLPGA투어 시드를 지켰으나 올 시즌엔 상금랭킹 86위에 머물고 있다. 총상금이 15억원인 이번 대회에서 상위권에 들어야 상금랭킹 60위 이내로 진입해 대기록을 이어나갈 수 있다. 현재 60위권과 70위권의 격차가 1000만~2000만원인 점을 고려하면 안송이도 이번 대회에서 톱10이 되면 상금 순위를 끌어올릴 수 있다.안송이는 “일단 시드 유지가 최우선 목표이기 때문에 이번 대회에만 집중하고 있다”며 “그린에 공이 잘 튀고 흐르는 속도도 빨라 퍼팅이 어렵다. 과감하게 접근하기보다 안전하게 세컨드 샷을 공략하는 방식으로 경기를 운영할 것”이라고 설명했다.KLPGA투어 최초 400경기 출장, 사상 첫 300번 컷 통과 등 대기록을 쓰고 있는 안송이는 “몸 관리가 중요하다”고 강조했다. 그는 “최근 대회가 열릴 때마다 감기몸살에 걸려 컨디션 조절이 어려웠다. 그래서 이번 대회에선 몸 관리에 신경 썼다”며 “남은 라운드도 잘 먹고 잘 쉬면서 체력, 컨디션을 유지하면 원하는 성적이 따라올 것”이라고 전했다.