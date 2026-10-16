아이스버그골프·서울신문 오픈, 이렇게 찾아오세요

세줄 요약 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈이 경기 이천 H1 클럽에서 개막했다. 김민솔, 유현조, 유해란이 같은 조로 출발해 장타 대결이 기대된다. 갤러리는 H1 클럽이나 주소를 내비에 넣고 지정 주차장과 셔틀버스를 이용하면 된다. 이천 H1 클럽서 KLPGA 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막

김민솔·유현조·유해란 같은 조 출발, 장타 대결 기대

갤러리 주차장 2곳 운영, 셔틀버스 연계 이동 안내

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다. 사진은 16일 경기 이천시 H1클럽(파72)에서 갤러리들이 박성현 선수를 응원하고 있다. 2026.10.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다. 사진은 16일 경기 이천시 H1클럽(파72)에서 갤러리들이 박성현 선수를 응원하고 있다. 2026.10.16 이지훈 기자

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이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다. 사진은 16일 경기 이천시 H1클럽(파72)에서 박성현이 10번홀 티샷을 하고 있다. 2026.10.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다. 사진은 16일 경기 이천시 H1클럽(파72)에서 박성현이 10번홀 티샷을 하고 있다. 2026.10.16 이지훈 기자

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메이저대회는 아니지만 메이저대회 이상의 가치를 보여주는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈이 화려하게 막을 열었다. 명품 선수들의 명품 샷을 눈으로 직접 즐기려면 어떻게 하면 될까.16일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서는 16일 대회 1라운드가 시작됐다. KLPGA투어 상금랭킹 1위 김민솔, 상금랭킹 4위 유현조, 그리고 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활약하는 세계랭킹 3위 유해란은 오전 10시 57분 1번 홀(파4)에서 나란히 티오프한다. 이번 대회는 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이기 때문에 화끈한 장타 대결로 벌써부터 기대를 모은다.H1 클럽은 경기 이천시 호법면과 용인시를 가르는 대덕산 자락에 조성돼 있다. 대회장을 방문하고자 하는 갤러리들은 자차를 이용할 경우 내비게이션 목적지로 ‘H1 클럽’ 혹은 주소지 ‘경기 이천시 호법면 장자터로 115’를 입력하면 된다.서울톨게이트(TG)를 기준으로 경부고속도로에 오른 뒤 신갈분기점(JC)을 거쳐 영동고속도로를 이용하면 된다. 용인TG와 양지TG, 덕평TG를 차례로 지나 H1 클럽으로 진입하는 경로다. 서울TG에서 H1 클럽까지는 약 42.3㎞로, 차량으로 약 48분이 소요된다. 다만 대회 기간에는 교통량 증가를 고려해 여유 있게 출발하는 것이 좋다.갤러리를 위한 별도 주차장은 동양미래대학교 연수원과 DHL 이천물류센터에 마련된다. 동양미래대학교 연수원은 경기 이천시 호법면 동산로 15에 있으며, H1 클럽까지 차량으로 약 4분 거리다. DHL 이천물류센터는 경기 이천시 마장면 프리미엄아울렛로 33-48에 위치하며 대회장까지 약 17분이 걸린다.두 주차장 모두 대회 기간 동안 H1 클럽을 오가는 셔틀버스가 운행된다. 갤러리들은 지정 주차장에 차량을 세운 뒤 셔틀버스를 이용하면 편리하게 대회장을 오갈 수 있다.