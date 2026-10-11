일동헬스케어, 건강·뷰티 브랜드 알린다

세줄 요약 일동헬스케어가 16~18일 경기 이천 H1 CLUB에서 열리는 아이스버그골프에 파트너사로 참여해 브랜드 인지도를 높인다. 코스 광고와 현장 지원으로 건강·뷰티 가치를 전하고, 아로엑스 에너지젤과 퍼스트랩 선세럼도 제공해 제품 체험 기회를 넓힌다. 아이스버그골프 파트너 참여로 브랜드 접점 확대

코스 광고·현장 지원으로 인지도 제고

에너지젤·선세럼 제공으로 체험 기회 확대

이미지 확대 ① ‘아로엑스’ 에너지젤 ② 지큐랩 포스트바이오틱스 ③ 비오비타 ④ 생생톡톡 비타C＆칼슘D ⑤ ‘퍼스트랩’

일동헬스케어 제공 닫기 이미지 확대 보기 ① ‘아로엑스’ 에너지젤 ② 지큐랩 포스트바이오틱스 ③ 비오비타 ④ 생생톡톡 비타C＆칼슘D ⑤ ‘퍼스트랩’

일동헬스케어 제공

2026-10-12 C6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일동헬스케어가 오는 16일부터 18일까지 경기 이천 H1 CLUB에서 개최되는 ‘아이스버그골프’에 파트너사로 참여해 소비자와의 접점 확대에 나선다.서울신문이 주최하고 KLPGA가 주관하는 이번 대회에서 일동헬스케어는 일동제약그룹의 헬스케어 전문성을 바탕으로 건강과 아름다움의 가치를 전한다. 특히 야외 활동이 많은 골프의 특성에 맞춰 운동 중 체력 관리와 피부 보호 등 일상 속 건강 관리의 중요성을 자연스럽게 알릴 계획이다.현장에서는 코스 내 광고보드와 주요 동선에 브랜드 로고를 노출해 인지도를 높이고, 선수와 관계자들을 위한 실질적인 지원도 펼친다. 스포츠·액티비티 전문 브랜드 ‘아로엑스’ 에너지젤과 프로바이오틱 화장품 ‘퍼스트랩’ 선세럼을 제공해 필드 위에서 직접 제품을 경험하고 체감할 수 있는 기회를 넓힐 예정이다.이번 스포츠 마케팅은 특정 제품의 홍보를 넘어 활력 넘치는 활동과 자기관리의 가치를 전달하기 위해 마련됐다. 일동헬스케어는 스포츠와 액티비티, 건기식, 뷰티를 아우르는 다채로운 브랜드 포트폴리오를 기반으로 소비자의 건강한 일상을 밀착 지원하는 라이프스타일 전방위 확장에 주력하고 있다.일동헬스케어 관계자는 “이번 파트너 참여는 단순한 마케팅을 넘어 건강한 삶을 위한 실질적인 솔루션을 소개하는 소중한 기회”라며 “앞으로도 스포츠를 비롯한 다양한 라이프스타일 영역에서 소비자와의 접점을 지속적으로 넓히고 건강한 생활문화를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.특히 일동헬스케어는 이번 대회를 기점으로 단순한 제품 공급을 넘어 일상 속 건강 문화를 선도하는 신뢰할 수 있는 헬스케어 파트너로 확실히 자리매김하겠다는 각오다.