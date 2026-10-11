렉스필, 소재·기술력 앞세워 수면시장 공략… ‘휴식의 가치’ 알린다

세줄 요약 프리미엄 수면 브랜드 렉스필이 특허 소재 젤스페이서와 울·텐셀·캐시미어 등 고급 원단을 적용해 매트리스 경쟁력을 높인다. 스포츠 후원과 프로암대회, 청담 부티크 운영으로 소비자 접점을 넓히며 휴식의 가치를 알린다. 프리미엄 수면시장 공략 위한 렉스필의 브랜드 강화

젤스페이서와 고급 원단 적용한 매트리스 경쟁력

프로골퍼 후원과 청담 부티크로 접점 확대

이미지 확대 ① 렉스필 청담라운지 전경. ② 서울 강남구 청담동에서 열린 ‘렉스필 청담 부티크’ 오픈식에 참석한 강헌구(앞줄 오른쪽 다섯 번째) 렉스필 회장, 유해란 선수, 강헌구 회장, 김방주 부회장 등 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

렉스필 제공 닫기 이미지 확대 보기 ① 렉스필 청담라운지 전경. ② 서울 강남구 청담동에서 열린 ‘렉스필 청담 부티크’ 오픈식에 참석한 강헌구(앞줄 오른쪽 다섯 번째) 렉스필 회장, 유해란 선수, 강헌구 회장, 김방주 부회장 등 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

렉스필 제공

2026-10-12 C5면

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수면의 질이 삶의 질과 직결된다는 인식이 확산하면서 침대·매트리스가 ﻿건강한 휴식과 라이프스타일을 결정하는 요소로 주목받고 있다. 이런 가운데 프리미엄 수면 브랜드 ‘렉스필’(LEXFEEL)이 차별화한 소재와 기술력, 장인정신을 앞세워 브랜드 경쟁력 강화에 나서고 있다.렉스필은 침구와 매트리스 제조를 기반으로 성장한 기업이다. 호텔 침구 브랜드 ‘바운티풀’ 등을 운영하며 축적한 노하우를 바탕으로 프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필을 선보이고 있다. 소재 선정부터 제작 과정, 디자인과 사용감까지 세심하게 고려해 사용자에게 만족도 높은 수면 환경을 제공한다.특히 매트리스 구조에 대한 지속적인 연구개발을 주요 경쟁력으로 내세운다. 특허 소재인 ‘젤스페이서’(GELSPACER)를 적용해 매트리스 내부의 통기성과 탄성, 지지력 등을 고려한 제품을 개발하고 있으며, 울과 텐셀, 캐시미어 등 다양한 고급 소재를 활용해 촉감과 쾌적함도 높이고 있다.제품뿐 아니라 브랜드 경험을 확대하기 위한 활동도 이어간다. 렉스필은 스포츠를 통해 ‘휴식의 가치’를 알리는 데 주력하며 프로골프 선수 후원과 대회 개최, 골프업계와의 업무협약 및 공동 마케팅 등을 진행 중이다.실제 지난해 LPGA·KLPGA·KPGA 투어에서 활약하는 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 등 50여명의 프로골퍼를 공식 후원했다.올해에도 주요 프로골퍼들과의 후원을 이어가는 한편 자체적으로 렉스필 프로암대회를 개최하는 등 스포츠 마케팅을 확대하고 있다. 지난 16일에는 서울 강남구 청담동에 ‘렉스필 청담 부티크’를 열었다. 이곳에서는 프리미엄 매트리스와 침구 제품을 직접 살펴볼 수 있으며, ﻿렉스필이 제안하는 수면과 라이프스타일을 경험할 수 있도록 구성했다.렉스필 관계자는 “렉스필은 제품 개발과 스포츠 후원, 브랜드 행사, 오프라인 부티크 운영을 연계하며 소비자와의 접점을 넓히고 있다”면서 “﻿소재와 디자인, 공간, 스포츠 등을 결합해 휴식의 가치를 하나의 브랜드 경험으로 전달할 것”이라고 밝혔다.﻿