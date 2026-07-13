KLPGA, E1과 함께 ‘제14회 E1 채리티 오픈’ 자선기금 전달

세줄 요약 KLPGA와 E1이 서울 굿네이버스 본사에서 제14회 E1 채리티 오픈 자선기금 전달식을 열었다. 대회로 모인 1억2000만원 중 5000만원은 취약계층 아동 지원에 쓰이고, 나머지는 대한적십자사와 연말 봉사활동에 활용된다. KLPGA·E1, 채리티 오픈 자선기금 전달

총 1억2000만원 조성, 아동 지원에 5000만원

나머지 기금, 적십자사·봉사활동에 활용

이미지 확대 13일 서울 영등포구 굿네이버스 회관에서 열린 ‘제14회 E1 채리티 오픈’ 자선기금 전달식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 전진만 E1 대외협력실장, 어정욱 굿네이버스 ESG사회공헌협력실장, 짜라위 분짠, 김순희 KLPGA 수석부회장. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 서울 영등포구 굿네이버스 회관에서 열린 ‘제14회 E1 채리티 오픈’ 자선기금 전달식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 전진만 E1 대외협력실장, 어정욱 굿네이버스 ESG사회공헌협력실장, 짜라위 분짠, 김순희 KLPGA 수석부회장. KLPGA 제공

“E1과 함께 의미 있는 기부 활동을 이어온 지도 어느덧 14년째가 됐다. 좋은 대회를 열어 주시고, 이렇게 의미 있는 사회 환원까지 함께해 주심에 진심으로 감사하다”라면서 “선수들의 따뜻한 마음이 더해져 마련된 이번 자선기금이 도움이 필요한 아이들에게 뜻깊게 사용되기를 바란다. 앞으로도 KLPGA는 받은 사랑을 더 널리 나눌 수 있도록 의미 있는 활동을 이어가겠다”고 전했다.

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한국여자프로골프협회(KLPGA)는 13일 서울 여의도동 굿네이버스 본사에서 친환경 에너지 기업 E1과 제14회 E1 채리티 오픈 자선기금 전달식을 치렀다.자선기금은 지난 5월 치러진 제14회 E1 채리티 오픈을 통해 주최사인 E1이 8000만원, KLPGA 선수들이 4000만원을 기부해 총 1억 2000만원이 마련됐다.KLPGA와 E1은 자선기금 가운데 5000만원을 취약 계층 아동 지원 사업을 위해 굿네이버스에 전달했다.전달식에는 김순희 KLPGA 수석부회장, 전진만 E1 대외협력실장, 어정욱 굿네이버스 ESG사회공헌협력실장을 비롯해 대회 우승자인 짜라위 분짠(태국) 등이 참석했다.KLPGA는 나머지 자선기금을 위기가정 및 결식아동을 위한 지원금으로 대한적십자사에 전달하고, 연말에 KLPGA 선수들이 직접 봉사활동에 나서기로 했다.아울러 E1은 네이버 해피빈과 취약계층 아동 지원사업을, 한국장애인복지시설협회와는 장애인 지원사업을 진행할 예정이다.김상열 KLPGA 회장은