캘러웨이골프, 퀀텀 맥스 패스트 드라이버 스페셜 에디션 로즈 골드 국내 출시

세줄 요약 캘러웨이골프 코리아가 초경량 설계를 앞세운 ‘퀀텀 맥스 패스트’ 드라이버의 스페셜 에디션 ‘로즈 골드’를 국내 공식 출시했다. 여성 골퍼 취향을 반영한 디자인에 트라이-포스 페이스와 360도 카본 섀시를 적용해 반발력, 비거리, 안정성을 높였다. 캘러웨이골프, 로즈 골드 드라이버 국내 출시

초경량 설계와 여성 취향 디자인 반영

트라이-포스 페이스로 반발력과 비거리 강화

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캘러웨이골프 코리아는 8일 ‘퀀텀 맥스 패스트’ 드라이버의 스페셜 에디션 ‘로즈 골드’를 국내 공식 출시한다고 밝혔다.맥스 패스트는 캘러웨이 드라이버 라인업에서 초경량 설계를 기반으로 편안한 스윙과 빠른 헤드 스피드를 구현하도록 개발된 모델로 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼나 가벼운 스윙을 선호하는 골퍼에게 폭넓은 선택지로 자리 잡아왔다.이번 퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 에디션은 기존 맥스 패스트의 퍼포먼스를 유지하면서 여성 골퍼의 취향을 반영한 감각적인 디자인 요소를 더한 것이 특징이다.캘러웨이의 혁신적인 티타늄, 폴리 메시, 카본 등 3가지 소재를 결합한 트라이-포스 페이스 구조가 적용돼 페이스 반발력을 극대화했으며 빠른 볼 스피드를 통해 향상된 비거리를 실현한다. 헤드에는 360도 카본 섀시가 적용돼 기존 대비 더 가볍고 강한 구조로 설계돼 무게 배분 효율을 극대화하고 향상된 관용성과 안정성을 제공한다.캘러웨이골프 코리아 관계자는 “퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 드라이버는 기존 맥스 패스트의 초경량 퍼포먼스를 기반으로 여성 골퍼의 취향을 반영한 스페셜 에디션”이라며 “편안한 스윙과 감각적인 디자인을 동시에 중요하게 생각하는 골퍼들에게 새로운 선택지가 될 것”이라고 말했다.캘러웨이골프 코리아는 ‘퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드’ 드라이버 출시를 기념해 다음달 7일까지 해당 제품 구매 고객을 대상으로 항공커버를 증정하는 프로모션을 진행한다.