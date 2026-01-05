캘러웨이 어패럴, KLPGA 이가영과 공식 의류 후원 계약 체결

이미지 확대 이가영. 캘러웨이어패럴 제공 닫기 이미지 확대 보기 이가영. 캘러웨이어패럴 제공

캘러웨이 어패럴은 5일 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하고 있는 이가영과 공식 의류 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약으로 이가영은 기존 장비 후원에 더해 의류까지 후원 범위를 확대하게 된다고 캘러웨이 측은 덧붙였다.정교한 아이언 샷과 안정적인 경기 운영이 강점인 이가영은 KLPGA 투어 통산 3승을 기록했으며 지난 시즌 상금 랭킹 9위에 오르기도 했다.캘러웨이 어패럴은 기능성 소재와 인체공학적 디자인을 결합하여 선수들이 경기 내내 최상의 컨디션과 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 지원한다.캘러웨이골프 코리아 관계자는 “장비와 의류 전반에서 캘러웨이와 함께하는 이가영 선수가 2026년 KLPGA 투어에서 더욱 경쟁력 있는 모습을 보여줄 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.