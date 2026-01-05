한국미즈노, 2026년 신제품 ‘MX FORGED 아이언’ 출시

한국미즈노, 2026년 신제품 ‘MX FORGED 아이언’ 출시

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-01-05 14:59
수정 2026-01-05 14:59
한국미즈노 제공
한국미즈노 제공


한국미즈노는 5일 MX 시리즈의 차세대 모델로 2026년 신제품인 ‘MX FORGED 아이언’을 출시했다고 밝혔다.

‘MX FORGED 아이언’은 미즈노 고유의 단조 기술을 바탕으로 안정적인 어드레스와 편안한 난이도, 그리고 부드러운 타구감을 균형 있게 구현한 모델이다. 전작 대비 헤드 사이즈를 안정적으로 설계하고 한국 골퍼가 선호하는 헤드 모양과 잔디 대응력을 한층 강화했다.

‘MX FORGED 아이언’에는 미즈노의 세계 특허 단조 기술인 그레인플로우 포지드 HD 공법이 적용됐다. 원형 봉 소재를 페이스부터 넥까지 일체 성형하는 이 공법은 타구감의 핵심인 금속 단류선을 헤드 내부에서 끊김 없이 연결한다.

헤드 설계에서는 투어 프로의 피드백을 바탕으로 각 번호별 최적의 헤드 밸런스를 구현한 플로우 쉐입 설계를 적용했다.

한국미즈노는 신제품 출시와 함께 미즈노 창립 120주년을 기념하는 특별 구매 이벤트를 진행한다. ‘MX FORGED 아이언’ 구매 고객 선착순 120명에게 미즈노 BRD-3 스탠드백을 증정한다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로