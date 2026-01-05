테일러메이드, 플레이어스 백팩 트레블러 출시

방금 들어온 뉴스

테일러메이드 제공
테일러메이드 제공


테일러메이드는 5일 견고한 수납력의 ‘플레이어스 백팩 트레블러’를 새롭게 선보인다고 밝혔다.

이 백팩은 테일러메이드 트래블 라인 중 프리미엄 콘셉트로 전개되는 제품군이다. 골프를 중심으로 일상과 여행까지 아우르는 다양한 사는 방법 환경에서 활용할 수 있도록 기획됐다. 필드는 물론 출퇴근, 여행 등 폭넓은 상황에서도 골퍼의 니즈를 충족시키는 실용성과 완성도를 갖춘 것이 특징이다. 일상 사용에 적합한 견고한 패브릭 소재를 적용했으며 충격을 최소화하는 보호 수납부를 통해 노트북과 각종 전자기기를 안정적으로 보관할 수 있다.

여행과 이동을 고려한 스마트한 설계도 눈에 띈다. 인체공학적 구조로 장시간 착용에도 편안함을 제공하며 트롤리 패스 스루 패널을 적용해 여행 시 캐리어와의 높은 호환성을 자랑한다. 테일러메이드는 플레이어스 백팩을 시작으로 플레이어스 시리즈를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다.

이제훈 전문기자
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
플레이어스 백팩 트레블러는 어떤 제품군인가?
