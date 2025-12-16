KLPGA 대상 유현조, 소외계층 아동 양육시설 6곳에 모두 6000만원 기부

삼천리스포츠단 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼천리스포츠단 제공

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 대상을 차지한 유현조가 연말을 맞아 지역사회 소외계층 아동을 위한 나눔 실천을 위해 아동양육시설 6곳에 모두 6000만원을 기부했다.삼천리스포츠단은 16일 “유현조가 6개 아동양육시설에 1000만원씩 전달하며 따뜻함을 나눴다”고 밝혔다.데뷔 2년 차인 유현조는 올 시즌 KLPGA 투어 KB금융 스타 챔피언십을 제패하는 등 19차례나 톱10에 오르며 대상을 거머쥐었다. 그는 시즌 평균 69.93타를 기록, 투어 내 유일한 60대 타수로 평균 타수 타이틀도 차지했다.데뷔 시즌 신인상 수상에 이어 이듬해 곧바로 대상까지 거머쥔 선수는 KLPGA 역사상 7번째로, 유현조는 올 시즌을 기점으로 한국 여자골프를 대표하는 간판스타로 확고히 자리매김했다.유현조의 도약에는 삼천리와 이어온 오랜 인연이 든든한 토대가 됐다. 유현조는 ‘삼천리 아카데미’ 출신으로 2021년부터 주니어 선수로서 삼천리의 체계적인 트레이닝과 전문적인 지도, 세심한 지원을 받으며 성장했다.유현조는 “삼천리의 체계적인 지원과 응원으로 성과를 낼 수 있었다”며 “삼천리가 나눔과 상생을 실천해온 것처럼 나도 사회에 도움을 주고 싶었다”고 소감을 밝혔다.