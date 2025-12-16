혹한기에도 골프는 계속된다 쭉…전국 60개 골프장 휴장없이 정상 운영

이미지 확대 서서울 CC 겨울전경. 한국골프장경영협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 서서울 CC 겨울전경. 한국골프장경영협회 제공

사단법인 한국골프장경영협회는 16일 전국 회원사 골프장을 대상으로 2025-2026년 동계 혹한기 휴·개장 현황을 집계한 결과, 혹한기에 전국 60개 골프장이 휴장 없이 정상 운영한다고 밝혔다. 62개 골프장은 휴장 계획이 있는 것으로 나타났고 이 중 35개 골프장은 1개월 이상 장기 겨울잠에 들어갈 예정이다.◇휴장 없는 골프장(60개소)가야, 감곡, 고성노벨, 고창, 골드레이크, 골든베이, 구미, 그린필드, 기흥, 뉴스프링빌, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마우나오션, 무등산, 보라, 베이사이드, 부산, 비에이비스타, 샴발라, 샌드파인, 서경타니, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 수원, 썬힐, 아난티클럽제주, 안성, 양산에덴밸리, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에이원, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 울산, 은화삼, 중문, 창원, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 팔공, 포웰, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 해비치제주, 해운대, 해피니스, 화성상록, 화순◇ 휴장 골프장 현황(62개소)금강: 1월 1일~2월 6일계룡대: 1월 5일~1월 9일나인브릿지: 12월 29일~2월 21일남부: 12월 29일~2월 13일남서울: 1월 1일~1월 21일남촌: 12월 8일~2월 20일노스팜: 1월 매주 월, 화, 수, 목요일 휴장뉴서울: 12월 28일~1월 4일뉴코리아: 1월 10일~1월 30일더시에나서울: 1월 1일~2월 5일더스타휴: 12월 15일~2월 26일라데나: 12월 22일~1월 7일라비에벨: 12월 29일~1월 31일레이크우드: 12월 22일~1월 30일루트52: 12월 28일~1월 29일마이다스레이크이천: 1월 매주 월요일 휴장마이다스밸리청평: 12월 15일~2월 19일무주덕유산: 12월~2월문경: 1월 22일~1월 29일발리오스: 1월 5일~1월 19일버치힐: 12월 5일~3월 12일베뉴지: 12월 20일~2월 12일블랙스톤: 1월 26일~29일블랙스톤이천: 12월 22일~1월 29일사우스스프링스: 12월 29일~2월 5일서산수: 12월 29일~1월 16일서서울: 12월 22일~2월 5일서원밸리: 1월 16일~1월 31일센추리21: 12월 22일~1월 22일소피아그린: 12월 29일~12월 31일, 1월 5일~1월 8일솔모로: 12월 29일~1월 9일송추: 12월 29일~2월 6일신안: 12월 22일~1월 1일, 1월 5일~1월 6일, 1월 12일~1월 13일, 1월 19일~1월 20일, 1월 26일~1월 27일, 2월 2일~2월 3일아시아나: 12월 25일~1월 23일양산: 12월 29일~1월 30일에이치원클럽: 12월 22일~2월 5일엘리시안강촌: 1월 1일~1월 31일여주클래식: 12월 22일~1월 30일용평: 11월 24일~3월 19일이스트밸리: 12월 29일~2월 19일이지스카이: 12월 31일~1월 1일일동레이크: 12월 22일~2월 19일제일: 1월 2일~1월 23일지산: 12월 22일~2월 6일코스카: 12월 29일~1월 16일클럽비전힐스: 1월 1일~1월 31일태광: 12월 29일~1월 2일티클라우드: 12월 22일~2월 23일88: 1월 19일~1월 30일페럼: 12월 22일~2월 4일포천아도니스: 12월 22일~1월 30일프리스틴밸리: 12월 8일~26일, 2월 27일핀크스: 1월 5일~1월 18일하이원: 11월 26일~3월 21일한성: 1월 1일~1월 16일한양: 1월 19일~2월 20일한원: 12월 29일~1월 9일해비치서울: 12월 15일~2월 19일해슬리나인브릿지: 12월 25일~2월 26일화산: 12월 15일~2월 27일휘닉스평창: 12월 1일~2월 28일휘슬링락: 12월 22일~2월 20일◇ 휴장 시작 및 종료일 미정 골프장(1개소)크리스탈밸리