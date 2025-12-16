혹한기에도 골프는 계속된다 쭉…전국 60개 골프장 휴장없이 정상 운영

방금 들어온 뉴스

혹한기에도 골프는 계속된다 쭉…전국 60개 골프장 휴장없이 정상 운영

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-12-16 19:23
수정 2025-12-16 19:23
서서울 CC 겨울전경. 한국골프장경영협회 제공
서서울 CC 겨울전경. 한국골프장경영협회 제공


사단법인 한국골프장경영협회는 16일 전국 회원사 골프장을 대상으로 2025-2026년 동계 혹한기 휴·개장 현황을 집계한 결과, 혹한기에 전국 60개 골프장이 휴장 없이 정상 운영한다고 밝혔다. 62개 골프장은 휴장 계획이 있는 것으로 나타났고 이 중 35개 골프장은 1개월 이상 장기 겨울잠에 들어갈 예정이다.

◇휴장 없는 골프장(60개소)

가야, 감곡, 고성노벨, 고창, 골드레이크, 골든베이, 구미, 그린필드, 기흥, 뉴스프링빌, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마우나오션, 무등산, 보라, 베이사이드, 부산, 비에이비스타, 샴발라, 샌드파인, 서경타니, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 수원, 썬힐, 아난티클럽제주, 안성, 양산에덴밸리, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에이원, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 울산, 은화삼, 중문, 창원, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 팔공, 포웰, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 해비치제주, 해운대, 해피니스, 화성상록, 화순

◇ 휴장 골프장 현황(62개소)

금강: 1월 1일~2월 6일

계룡대: 1월 5일~1월 9일

나인브릿지: 12월 29일~2월 21일

남부: 12월 29일~2월 13일

남서울: 1월 1일~1월 21일

남촌: 12월 8일~2월 20일

노스팜: 1월 매주 월, 화, 수, 목요일 휴장

뉴서울: 12월 28일~1월 4일

뉴코리아: 1월 10일~1월 30일

더시에나서울: 1월 1일~2월 5일

더스타휴: 12월 15일~2월 26일

라데나: 12월 22일~1월 7일

라비에벨: 12월 29일~1월 31일

레이크우드: 12월 22일~1월 30일

루트52: 12월 28일~1월 29일

마이다스레이크이천: 1월 매주 월요일 휴장

마이다스밸리청평: 12월 15일~2월 19일

무주덕유산: 12월~2월

문경: 1월 22일~1월 29일

발리오스: 1월 5일~1월 19일

버치힐: 12월 5일~3월 12일

베뉴지: 12월 20일~2월 12일

블랙스톤: 1월 26일~29일

블랙스톤이천: 12월 22일~1월 29일

사우스스프링스: 12월 29일~2월 5일

서산수: 12월 29일~1월 16일

서서울: 12월 22일~2월 5일

서원밸리: 1월 16일~1월 31일

센추리21: 12월 22일~1월 22일

소피아그린: 12월 29일~12월 31일, 1월 5일~1월 8일

솔모로: 12월 29일~1월 9일

송추: 12월 29일~2월 6일

신안: 12월 22일~1월 1일, 1월 5일~1월 6일, 1월 12일~1월 13일, 1월 19일~1월 20일, 1월 26일~1월 27일, 2월 2일~2월 3일

아시아나: 12월 25일~1월 23일

양산: 12월 29일~1월 30일

에이치원클럽: 12월 22일~2월 5일

엘리시안강촌: 1월 1일~1월 31일

여주클래식: 12월 22일~1월 30일

용평: 11월 24일~3월 19일

이스트밸리: 12월 29일~2월 19일

이지스카이: 12월 31일~1월 1일

일동레이크: 12월 22일~2월 19일

제일: 1월 2일~1월 23일

지산: 12월 22일~2월 6일

코스카: 12월 29일~1월 16일

클럽비전힐스: 1월 1일~1월 31일

태광: 12월 29일~1월 2일

티클라우드: 12월 22일~2월 23일

88: 1월 19일~1월 30일

페럼: 12월 22일~2월 4일

포천아도니스: 12월 22일~1월 30일

프리스틴밸리: 12월 8일~26일, 2월 27일

핀크스: 1월 5일~1월 18일

하이원: 11월 26일~3월 21일

한성: 1월 1일~1월 16일

한양: 1월 19일~2월 20일

한원: 12월 29일~1월 9일

해비치서울: 12월 15일~2월 19일

해슬리나인브릿지: 12월 25일~2월 26일

화산: 12월 15일~2월 27일

휘닉스평창: 12월 1일~2월 28일

휘슬링락: 12월 22일~2월 20일

◇ 휴장 시작 및 종료일 미정 골프장(1개소)

크리스탈밸리
이제훈 전문기자
