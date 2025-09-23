테일러메이드, 퍼팅 레슨 등 다양한 행사 및 교류로 ‘글로리데이즈’ 마무리

방금 들어온 뉴스

테일러메이드, 퍼팅 레슨 등 다양한 행사 및 교류로 '글로리데이즈' 마무리

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-23 17:59
수정 2025-09-23 17:59
테일러메이드 제공
테일러메이드 제공
테일러메이드 제공


테일러메이드는 23일 골프 브랜드 ‘올 뉴 글로리’를 사용하는 여성 골퍼들만을 위한 행사인 ‘글로리데이즈’를 지난 22일 카스카디아 골프클럽에서 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 2024년 첫 행사에 이어 두 번째로 열린 오프라인 행사로 50여 명의 참가자가 참석했다. 글로리 데이즈는 네이버 카페 ‘글로리 데이즈’를 통해 다양한 스타일 공유와 골프에 대한 소통, 온오프라인 행사 참여 등 활발한 커뮤니티 활동이 진행되고 있다.

이날 행사에는 올 뉴 글로리 클럽을 사용하는 정회원들이 팀 글로리와 팀 데이즈 두 개 팀으로 나뉘어 팀 이벤트를 펼쳤다. 또 팀테일러메이드 프로가 퍼팅 레슨과 퍼팅 이벤트를 진행하며 참가자의 실력 향상은 물론 이벤트를 통한 재미까지 더했다.

한 참가자는 “여성 골퍼와 함께하는 라운드를 넘어 라이프 스타일을 공유하고 소통할 수 있었던 특별한 경험이 가장 인상 깊었다”며 “테일러메이드와 글로리 데이즈의 향후 활동이 더욱 기대된다”고 말했다.

김진웅 테일러메이드 마케팅 이사는 “약 1000여 명의 글로리 데이즈 정회원 분을 비롯해 브랜드를 아껴주시는 많은 분께 지속 가능한 프로그램과 다채로운 경험을 제공할 수 있도록 앞으로도 더욱 성장해 나가겠다”고 말했다.
이제훈 전문기자
